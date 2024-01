Spørger man Kreml, var der ikke noget 'signal' gemt i den tur, som den russiske præsident, Vladimir Putin, overraskende tog torsdag.

Men spørger man flere eksperter, så er det ikke helt sandt.

Det skriver blandt andet The Telegraph og VG.

Vladimir Putin gennemførte torsdag et pludseligt besøg til den russiske enklave Kaliningrad, der ligger ved Østersøen og grænser op til Polen og Litauen.

Kaliningrad ses her i nederste venstre hjørne af kortet. Foto: Google Maps

Da hans præsidentfly nærmede sig Østersøen, blev kampfly sendt i luften fra den svenske ø Gotland, skriver Metro, som også beskriver det som en 'provokation' mod Vesten, at Putin valgte at flyve så tæt på flere Nato-lande på sin vej dertil.

Den russiske præsident tog turen til den lille enklave ved at flyve hen over Østersøen – fremfor at flyve hen over Nato-lande.

Ifølge Kreml var Putins besøg til Ruslands vestligste region dog ikke et signal til Nato.

»Når præsidenten besøger russiske regioner, forsøger han bestemt ikke at sende nogen budskaber til Nato-landene,« lød det torsdag fra talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, ifølge The Telegraph:

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her den 23. januar. Foto: Sergei Karpukhin/EPA/Ritzau Scanpix

»Det vigtigste er ikke at sende budskaber, men at gøre det, han (Putin, red.) har gjort i mange år – at arbejde på udviklingen af vores land og vores regioner.«

Han svarede ligeledes nej til, at Rusland havde bedt Litauen om en direkte luftkorridor til Kaliningrad-regionen.

Selvom Kreml afviser, at man forsøgte at sende et signal, så mener Camille Grand, der er analytiker ved tænketanken European Council on Foreign Relations, at Putin sendte flere budskaber med sin tur til Kaliningrad.

Blandt andet mindede han folk i enklaven om, at de er en del af Rusland.

Det er dog ikke det eneste, vurderer analytikeren:

»Det er efter min mening et klart forsøg på at signalere, at Østersøen ikke er et Nato-hav, efter at Finland og Sverige har ansøgt om at blive medlem af Nato,« siger han til The Telegraph.

Samtidig mener han også, at det var 'en måde at minde Vesten om, at Rusland har militære aktiver i Kaliningrad'.

Heller ikke Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier, mener, at Putins besøg i Ruslands vestlige område var tilfældig.

»Det falder sammen med, at Sverige endelig ser ud til at blive godkendt som Nato-medlem. Det skaber en ny situation i Østersøen, så det giver mening at arrangere et besøg i Kaliningrad,« forklarer han til VG.

Derudover mener Aage Borchgrevink, som er forfatter til bogen 'Krigsherren i Kreml' og ansat i Helsinki-Komiteen, at Putins besøg kan være et signal indadtil – i forbindelse med det kommende præsidentvalg i Rusland til marts – om, at han passer på sit land.