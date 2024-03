Vladimir Putin prøver. Men det er ikke let.

»For at være helt ærlig, så prøver jeg ikke at vise mine følelser, men disse møder har de mest følsomme overtoner,« siger han ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Ria.

Ordene fra den russiske præsident er faldet på en militærskole i Krasnodar, hvor han fortalte om, hvordan det er at møde soldater fra »den særlige militæroperation«.

Altså krigen i Ukraine.

Her fortæller Vladimir Putin videre, at han har samme udfordringer med ikke at vise følelser, hvis han møder familie familiemedlemmer til udsendte soldater.

»Men alt er forbundet – som dig, som det store flertal af vores borgere – med begivenhederne (i Ukraine, red.),« siger præsidenten.

Det er efterhånden mere end to år siden, at Vladimir Putin beordrede invasionen af nabolandet igangsat.