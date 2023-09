Den russiske præsident Putin mødes mandag med sin tyrkiske kollega Erdogan til et afgørende møde.

Her løftede Putin lidt af sløret for, hvorfor Rusland tidligere på året aflyste den ellers vigtige aftale kendt som 'kornaftalen'.

Den umiddelbare hilsen mellem de to statsledere var kammeratligt.

Med en tolk ved siden og adskillige kameraer blev der udvekslet høflighedsfraser om det skønne klima ved Sortehavet, hvor de to ledere mødes i form af den sydvestlige russiske by Sotji.

Og netop Sortehavet har en helt central plads i de to præsidenters møde.

Tidligere på året valgte Putin at trække Rusland ud af den kornaftale, de havde indgået med Ukraine, så store mængder korn kan fragtes fra det krigsramte land via Sortehavet og ud til lande verden over.

Da aftalen blev indgået sidste år, lød der flere steder rundt om på kloden et lettelsens suk, da korn er en vigtig handelsvare til at undgå sult – blandt andet i dele af det afrikanske kontinent.

Under dagens møde med Recep Erdogan fortalte Putin ifølge Reuters, hvorfor Rusland trak sig fra aftalen i sommer. Næsten.

De to præsidenter havde fundet de store smil frem ved dagens møde. Foto: Aleksey Nikolskyi/EPA/Ritzau Scanpix

»Vi blev tvunget til at trække os fra kornaftalen,« lød det fra Putin. Muligvis med reference til en række ukrainske angreb i netop Sortehavet på russiske skibe og ikke mindst den vigtige Kertj-bro fra Krim-halvøen til det russiske fastland.

Putin fortalte samtidig, at han er klar på at genforhandle en kornaftale med Ukraine. Men kun hvis en række af Ruslands krav bliver indfriet.

»Vi er klar til at genoverveje muligheden for at genoplive kornaftalen, og jeg fortalte præsidenten (Erdogan, red.) om det i dag. Vi vil igangsætte dette, så snart alle aftaler om at løfte restriktioner på russisk landbrugsvarer er trådt i kraft,« lød det videre fra Putin.

Det indebærer altså helt konkret, at Vesten skal give Rusland adgang til at eksportere sine egne landbrugsprodukter frit igen.

Vesten har siden den russiske invasion af Ukraine i februar sidste år indført en række sanktioner mod Rusland, der ikke blot kæmper en kamp i Ukraine, men også kæmper for at få ophævet vestlige sanktioner.

Mødet med Erdogan i Sotji er blevet imødeset med spænding, da netop Recep Erdogan var instrumental i forbindelse med den oprindelige kornaftale fra sidste sommer.

Tyrkiet spiller af geografiske årsager en åbenlys rolle i forbindelse med fragt ud af Sortehavet, da landet kontrollerer Bosporusstrædet.

Putin havde dog en mere konkret nyhed med i forbindelse med mødet med den tyrkiske præsident.

Han vil sørge for, at der bliver leveret korn fra Rusland til seks lande i Afrika, som har hårdt brug for netop korn.

I slutningen af den fælles pressekonference mellem de to statsledere, kom Putin også ind på krigens gang i Ukraine.

Den russiske præsident konstaterede blandt andet, at han anser den ukrainske modoffensiv som værende 'forfejlet'.