For første gang under krigen i Ukraine mødes Vladimir Putin med Kinas leder, Xi Jinping.

Op til mødet, som finder sted denne uge, har et andet møde mellem højtstående russere og kinesere imidlertid vakt en del opsigt.

Det skriver CNN.

For har den tredjemest magtfulde person i Kinas ledende kommunistparti lovet at støtte Rusland i krigen mod Ukraine?

Det ligger fast, at den kinesiske toppolitiker Li Zhanshu – som er en nær allieret af præsident Xi Jinping – holdt møder med formanden for det russiske parlament Dumaen, Vjatsjeslav Volodin, og andre russiske toppolitikere torsdag og fredag.

Men hvad der blev sagt under disse møder, er der temmelig forskellige udlægninger af i Rusland og Kina.

Ifølge en officiel udtalelse fra det russiske parlament forsikrede Li Zhanshu, at 'Kina forstår og støtter Rusland i spørgsmål, som har landets vitale interesse, især angående situationen i Ukraine'.

»Vi forstår til fulde nødvendigheden af alle de tiltag, Rusland har iværksat for at beskytte sine nøgleinteresser, og vi tilbyder vores assistance,« skulle Li have sagt under møderne ifølge den russiske Duma.

Det vækker opsigt langt uden for de to landes grænser.

For markerede Li hermed, at Kina nu støtter Ruslands krig i Ukraine? I så fald vil der være tale om noget af et retningsskifte fra kinesisk side.

Hidtil har landet officielt forholdt sig neutralt i konflikten. Kina har ikke fordømt krigen, men heller ikke aktivt støttet den. Dog har Kina fordømt de vestlige sanktioner mod Rusland – som blev indført som konsekvens af, at Putin invaderede Ukraine.

I Kina omtales Li Zhanshus møder med Volodin og de andre russiske toppolitikere også – men her udlægges teksten noget anderledes.

Mildest talt.

I det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua nævnes Ukraine ikke med ét eneste ord under omtalen af møderne. Derimod skulle Li ifølge den kinesiske udlægning have udtrykt, at Kina fortsat vil 'arbejde sammen med Rusland', og at de to lande vil 'fortsætte med at støtte hinanden i spørgsmål vedrørende landenes kerneinteresser og bekymringer'.

Under Putin og den kinesiske præsident, Xi Jinping, er forholdet mellem Rusland og Kina blevet tættere de seneste år.

Kort før Rusland den 24. februar invaderede Ukraine, erklærede Rusland og Kina 'et partnerskab uden grænser'.

De to statsledere mødes senere denne uge i Usbekistan, hvor flere lande er samlet til et regionalt topmøde.