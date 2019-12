Putin og Ukraines præsident vil indføre våbenhvile i det østlige Ukraine før 2020, siger de efter møde.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans ukrainske kollega, Volodymyr Zelenskij, er enige om at forpligtige sig til en omfattende våbenhvile i det østlige Ukraine inden årets udgang.

Det oplyser de to i en fælles meddelelse efter et topmøde i Paris mandag om fred i Ukraine.

Putin mødte i Paris for første gang Ukraines relativt nye præsident, Volodymyr Zelenskij, i et nyt forsøg på at løse konflikten i det østlige Ukraine.

Parterne blev på mandagens møde også enige om en "alle for alle"-fangeudveksling inden årets udgang.

- Parterne forpligtiger sig til en fuldstændig og omfattende implementering af en våbenhvile inden udgangen af 2019, står der i meddelelsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Aftalen omfatter også en tilbagetrækning af styrker fra ukrainske konfliktområder inden marts 2020.

Ved topmødet mandag havde både Putin og Zelenskij først separate bilaterale møder med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

Forud for mødet var der ikke ventet nogen omfattende aftale om fred. Men diplomater håbede, at der ville blive taget skridt mod mere tillid og et grundlag for en fortsat fredsproces, skriver nyhedsbureauet AFP.

Rusland havde på forhånd sendt signaler om, at landet var parat til at forhandle med Zelenskij, som russerne har kaldt "sympatisk" og "seriøs".

Forhandlingerne tager udgangspunkt i en fredsplan fra et møde i Minsk i 2015.

Siden Rusland i 2014 annekterede Krim-halvøen, har forholdet mellem Rusland og Ukraine været særdeles anspændt.

Men Ukraines præsident, der er tidligere komiker, sagde ved sin indsættelse efter at være blevet valgt i maj, at han vil fokusere på striden i øst, hvor omkring 13.000 mennesker har mistet livet.

/ritzau/