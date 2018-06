Topmøde er aftalt i forbindelse med USA's nationale sikkerhedsrådgivers besøg i Moskva.

Moskva. Den russiske regeringsrådgiver Jurij Usjakov siger, at USA og Rusland er enedes om at holde topmøde mellem præsidenterne Donald Trump og Vladimir Putin. Detaljer om tid og sted følger torsdag.

Det er et af resultaterne, efter at USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, onsdag mødtes med præsident Putin i Moskva.

Under deres møde skal Putin ifølge Usjakov have forsikret Bolton om, at Rusland ikke blandede sig i den amerikanske valgkamp i 2016.

/ritzau/Reuters