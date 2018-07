Vladimir Putin kommer ikke på statsbesøg i Washington før næste år, siger Trumps sikkerhedsrådgiver.

Washington, D.C.. Der bliver intet bilateralt møde mellem Ruslands præsident, Vladimir Putin, og USA's præsident, Donald Trump, i år.

Det oplyser John Bolton, der er national sikkerhedsrådgiver for Donald Trump, onsdag.

- Præsidenten mener, at det næste bilaterale møde med præsident Putin bør finde sted, når Ruslands-heksejagten er ovre. Så vi er at blevet enige om, at det efter nytår, siger John Bolton i en udtalelse.

Ruslands-heksejagten er en henvisning til den undersøgelse, som den tidligere FBI-chef Robert Mueller har gang i af eventuel russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Det er ikke kendt, hvornår undersøgelsen er færdig. Muellers uafhængige undersøgelse er formelt set nedsat af justitsministeriet.

Sidste uge oplyste Det Hvide Hus, at John Bolton havde fået til opgave at invitere Vladimir Putin til Washington dette efterår.

Flere medlemmer af Kongressen har givet udtryk for, at de synes, det er en dårlig idé, skriver nyhedsbureauet AP. De to ledere mødtes i den finske hovedstad, Helsinki, 16. juli.

/ritzau/Reuters