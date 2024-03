Putin, der har haft magten i Rusland siden 2000, ventes at vinde præsidentvalget i marts uden problemer.

Muligheden for at melde sig som kandidat til præsidentvalget i Rusland er nu lukket, skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass natten til søndag.

Landets nuværende præsident, Vladimir Putin, er på listen over kandidater, og han ventes at vinde. Tre andre kandidater, der alle støtter Ruslands krig i Ukraine, er også at finde på listen.

Boris Nadezjdin, der er imod krigen i Ukraine, er ikke på listen. Torsdag blev han af Ruslands valgkommission udelukket fra at stille op. Valgkommissionen begrundede det med, at den havde fundet fejl i indsamlingen af de underskrifter, der kræves for at stille op.

Valgkommissionen har ud over Putin registreret Vladislav Davankov, der er næstformand for det russiske parlament, Leonid Slutskyj, leder af det regeringsloyale, ultranationalistiske parti LDPR, og kommunistpartiets kandidat, Nikolaj Kharitonov.

71-årige Putin stiller op som uafhængig kandidat og ikke for det regerende parti, Forenet Rusland.

Putin, der har haft magten i Rusland siden 2000 og kontrollerer alle dele af staten, forventes at vinde valget, der afholdes i marts, uden besvær.

Ingen havde regnet med, at 60-årige Nadezjin, der har beskrevet krigen i Ukraine som en "fatal fejltagelse", ville vinde valget.

Ikke desto mindre har hans skarpe kritik overrasket nogle analytikere. Den russiske regering siger dog, at den ikke ser ham som en trussel mod Putin.

Efter afgørelsen torsdag sagde Nadezjin, at han vil tage afgørelsen fra valgkommission til den russiske højesteret.

Krigen i Ukraine, som den russiske regering beskriver som en "særlig militæroperation" er på vej ind i sit tredje år.

Tusindvis har mistet livet på begge sider, millioner af ukrainere er blevet sendt på flugt, og mange byer er blevet forvandlet til murbrokker.

/ritzau/Reuters