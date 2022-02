Dagene, der ledte op til Ruslands invasion af Ukraine, var en kamp på information.

Gentagne gange blev Rusland og de to udbryderrepublikker i Donetsk og Lugansk fanget i forsøg på manipulation og forvrængelse af sandheden. Alt sammen for at få en legitim grund til at invadere nabolandet.

Et af de tidligere eksempler i den tilspidsede situation dukkede allerede op 18. februar. Adskillige dage inden invasionen.

Her begyndte de to udbryderrepublikker og Rusland at argumentere kraftigt for, at Ukraine var i gang med at planlægge en offensiv mod Donetsk og Lugansk.

Det var kun et spørgsmål om tid, før den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, ville give ordre om at gå til angreb.

For at forhindre civile tab gik lederen af Folkerepublikken Donetsk, Denis Pushilin, og modstykket i Folkerepublikken Lugansk ud i videoer på den krypterede Messenger-service Telegram, som bruges flittigt i Ukraine, og meddelte, at man igangsatte nødevakueringer til Rusland.

Men noget kan tyde på, at det var et planlagt spil for galleriet.

Lederen af Folkerepublikken Donetsk, Denis Pushilin, på Telegram-videoen.

Flere internationale medier satte sig for at se nærmere på videoerne. Og her stod det hurtigt klart, at de var optaget allerede to dage før, man besluttede sig for, at en evakuering var nødvendig.

Kritikken faldt prompte fra USA. En talsperson fra det amerikanske udenrigsministerium udtalte således:

»Det er bare endnu et forsøg på at sprede løgne og misinformation om, at Rusland ikke er den angribende part.«

Metadata fra den video, Denis Pushilin lagde ud på Telegram 18. februar.

Omkring to dage senere, 20. februar, dukkede endnu et eksempel på Ruslands forsøg på at sprede løgne og misinformation op i optrapningen af krisen.

Den lå pludselig i en række amerikanske mediers mail-indbakker.

Det kunne udlandsredaktøren på den britiske avis The Guardian, Julian Borger, beskrive på Twitter.

'Kort før klokken 23 sendte den russiske ambassade i Washington mail til journalister med filer vedhæftet, som angivelig skal være beviser for massegrave i den Moskva-støttede udbryderenhed Lugansk,' skrev han.

Men endnu en gang viste det sig, at det var en forvrænget og falsk udgave af virkeligheden.

For som en anden journalist, ikke længe efter nyheden om de potentielle massegrave ramte internationale medier, kunne skrive.

'Der er flere meldinger om, at Rusland forbereder at fremlægge beviser på massegrave i Lugansk og Donetsk. Der 'er' beviser (på massegrave, red.), fordi der 'var' massebegravelser. De russiskstøttede myndigheder (i Lugansk, red.) hjalp med at organisere dem. De havde ikke et valg. Kroppe var ved at rådne op,' skrev Rusland-korrespondenten Oliver Carroll.

Carroll slog samtidig fast, at han selv havde besøgt stederne, hvor der havde været massebegravelser. Og han blev samtidig bakket op af BuzzFeeds korrespondent Christopher Miller:

On mass graves. I travelled in region during 2014-15 + saw w own eyes mass burial sites. They were known to locals + Russian-backed proxies. Essentially were where poor, old people w/o relatives & possibly unidentified combatants were buried. These pics fm Oct 2014 in Luhansk pic.twitter.com/HKC4LUSMmc — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 16, 2022

»Jeg så disse massegrave i Lugansk i oktober 2014, og jeg interviewede folk, der begravede deres pårørende. De var hovedsagelig ældre personer, som var døde af naturlige årsager. Lighuse og kirkegårde havde ikke kapacitet til dem, når de også skulle tage sig af dem, der blev dræbt i krig,« skrev han og sluttede:

»Rusland påstår, at det er beviser på 'folkemord', hvilket er fuldstændigt forkert.«

Et af de seneste eksempler på russisk misinformation står Vladimir Putin selv bag.

Her skal vi frem til 21. februar. Få dage før invasionen blev sat i gang.

Situationen i Ukraine blev hurtigt forværret, lod Putins talspersoner forstå. Putin så på sagen med største alvor og blev nødt til at træffe nogle svære beslutninger i rådslagning med sine nærmeste rådgivere.

Et møde blev indkaldt i Putins sikkerhedsråd. De skulle beslutte, om Rusland skulle anerkende de to udbryderrepublikker i Donetsk og Lugansk som selvstændige stater og yde dem sikkerhed.

Det hele skulle foregå hurtigt, den tilspidsede situation taget i betragtning.

På mødet i sikkerhedsrådet talte den russiske udenrigsminister, forsvarsminister, spionchef og flere andre for at anerkende udbryderne. Beslutningen blev truffet.

Rusland udenrigsminister, Sergej Shoigu (tv.) og udenrigsminister Sergej Lavrov til mødet i Ruslands sikkerhedsråd 21. februar. Man kan ane tiden på deres ure.

Men noget tyder på, at beslutningen slet ikke var til debat. For journalister og folk på sociale medier gik hurtigt i gang med at se nærmere på mødet i sikkerhedsrådet, som officielt fandt sted omkring klokken 18 lokal tid.

Men så man nærmere på blandt andre udenrigsminister Sergej Lavrov og forsvarsminister Sergej Shoigu, så kunne man hurtigt fastslå, at klokken på deres armbåndsure stod til at være tidligere end klokken 12 middag.

Det hasteindkaldte møde havde med andre ord for længst fundet sted, og konklusionen var taget længe inden, de russiske myndigheder sendte det ud til verden.