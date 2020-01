Rusland og Tyrkiet, som støtter forskellige grupper i Libyen, varsler våbenhvile. EU støtter Libyen-topmøde.

Tyrkiet og Rusland opfordrer alle parter i Libyen til at indstille fjendtligheder og indgå en våbenhvile fra midnat søndag 12. januar.

Opfordringen kommer efter et russisk-tyrkisk topmøde i Istanbul mellem præsident Vladimir Putin og præsident Recep Tayyip Erdogan.

Tyrkiet har støttet den nationale enhedsregering under ledelse af Fayez al-Serraj i Tripoli. Rusland har til gengæld sendt soldater til Libyen for at støtte oprørsbevægelsen under ledelse af general Khalifa Haftar i den østlige del af landet.

Tidligere har Tyrkiet sagt, at det er parat til at sende soldater til Libyen for at støtte regeringen i Tripoli.

Men en ny situation tegner sig efter forhandlingerne mellem Erdogan og Putin, som opfordrer til en stabil våbenhvile og en stabilisering af situationen.

Samtidig kommer der meldinger fra Berlin om et snarligt topmøde om Libyen i den tyske hovedstad.

Fayez al-Serraj, som er den internationalt anerkendte regeringschef i Libyen, har i Bruxelles udtrykt støtte til "Berliner-processen" og opfordrer til våbenhvile og våbenembargo samt forhandlinger under ledelse af FN.

Det siger den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

- Vi må undgå, at Libyen bliver et nyt Syrien, advarer Maas, som er fra det socialdemokratiske SPD. Han fremsætter advarslen efter drøftelser med EU's nye udenrigschef, Josep Borrell.

Borrell og Maas fremsætter advarslerne, efter at general Khalifa Haftars oprørsstyrker har vundet terræn og har indtaget kystbyen Sirte. Det sker som led i operationer, der er rettet mod en erobring af hovedstaden Tripoli og afsættelse af regeringen.

Haftar støttes af Rusland, Egypten og De Forenede Arabiske Emirater.

- Udviklingen i Libyen går mod en afgørende fase, siger Josep Borrell.

Den tyske forbundsregering har forberedt en proces om Libyen i måneder, og det var planen, at den skulle have fundet sted i slutningen af 2019.

/ritzau/Reuters