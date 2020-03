Præsident Putin siger, at møde med tyrkisk leder om situationen i syrisk provins varede i over seks timer.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger, at han under et møde med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, i Moskva har aftalt en våbenhvile i den syriske provins Idlib.

- Klokken 00.01 i aften, ved midnat, vil våbenhvilen træde i kraft, fortæller Erdogan på et pressemøde, hvor også hans russiske vært deltager.

Det forudgående møde med Erdogan varede i over seks timer, siger Putin.

Den syriske hær er siden december støttet af russiske fly rykket ind i Idlib, der ligger i det nordvestlige hjørne af Syrien på grænsen til Tyrkiet.

Det er et sidste større område i Syrien, hvor islamistiske militsfolk har forskanset sig i et område med hundredtusinder af civile.

Tyrkiet er rykket ind i dele af Idlib. Her blev 33 tyrkiske soldater i sidste uge dræbt under et flyangreb, som Tyrkiet givet den syriske regering skylden for.

/ritzau/Reuters