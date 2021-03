Han har vist sig i bar mave på hesteryg. I bar mave, mens han står og fisker. Iført dykkerudstyr i vandet og karatedragt i hallen.

Næsten hvert år sender den russiske præsident Vladimir Putin en række feriebilleder af sig selv ud til befolkningen – og i år er ingen undtagelse. Og det er ikke tilfældigt.

Det forklarer den norske Rusland-ekspert Bernhard Mohr til VG.

På billederne – som Putins kontor i Kreml udsendte søndag – ses Putin tilbringe weekenden i den sibiriske kulde sammen med landets forsvarsminister, Sergej Shoigu.

Her ses Vladimir Putin på feriebillederne fra Sibirien. Foto: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

De to ses hygge sammen på et værksted, spise mad sammen udenfor og køre rundt i sneen i et bæltekøretøj.

Til VG forklarer Bernhard Mohr, at der er en klar mening med, at der i årevis er blevet frigivet den slags billeder af den 68-årige præsident:

»Tanken er at vise deres præsident i god form, han er sund og frisk. En ægte russisk mand, som er i stand til at klare sig i skov og mark,« siger han og fortæller, at det er en central del af brandingen af præsidenten.

Feriebillederne plejer at blive delt vidt og bredt, når de bliver offentliggjort – og særligt for nogle år siden endte billeder af Putin i bar mave under en fisketur med at vække opsigt.

Her ses Vladimir Putin ude i sneen. Foto: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Men det er ikke alle medier, der er lige begejstrede:

»Der er de regimevenlige, som skriver: 'Se her – sådan har du aldrig set vores præsident før'. Mens de kritiske medier på deres side kigger på, hvad det hele koster, hvilket tøj han bruger, bæltekøretøjet som han rejser rundt med. For at vise kontrasten mellem præsidenten og de almindelige russere,« forklarer Bernhard Mohr.

Billederne er blevet offentliggjort på et tidspunkt, hvor forholdet mellem USA og Rusland er blevet køligere, og den amerikanske præsident Joe Biden svarede i et tv-program bekræftende på et spørgsmål om, hvorvidt han anser Putin for at være 'en morder'.

Det fik torsdag i sidste uge den russiske præsident til at sige, at »det må han jo kende fra sig selv,« hvorefter han fortalte, at han var klar til tale med amerikanske kollega:

Her ses Vladimir Putin og hans forsvarsminister spise ude i det fri. Foto: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

»Jeg vil gerne tilbyde præsident Biden at fortsætte vores drøftelser, men på den betingelse, at vi gør det direkte, som de siger, online. Uden forsinkelser, det skal være en åben og direkte diskussion,« lød det fra Putin ifølge Ritzau.

Her ses Vladimir Putin under en fisketur i 2017. Foto: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS