Rusland er parat til at dele og arbejde sammen med alle stater - også med leveringer af den russiske vaccine.

Præsident Vladimir Putin siger, at Rusland ønsker et møde om covid-19 mellem de faste medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, når situationen tillader det.

USA, Rusland, Kina, Frankrig og Storbritannien er de fem faste medlemmer af Sikkerhedsrådet.

I en båndet tale til FN's Generalforsamling tirsdag siger den russiske leder samtidig, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) bør styrkes, så den kan koordinere de globale reaktioner på pandemien.

Putin foreslår desuden, at der på højt niveau indledes en konference for lande, som er interesserede i et samarbejde om udviklingen af vacciner mod coronavirus.

- Vi er parate til at dele og arbejde sammen med alle stater og internationale enheder - også med leveringer af den russiske vaccine til andre lande. Denne vaccine har vist sig pålidelig, sikker og effektiv, siger han.

Den russiske leder siger samtidig, at Rusland er parat til at stille dets egen covid-19-vaccine gratis til rådighed for FN-ansatte.

Den 11. august blev Rusland det første land i verden til at meddele, at det havde en vaccine mod coronavirus klar. De første leveringer af russisk coronavaccine - Sputnik V-vaccinen - blev sendt til landets regioner for ti dage siden.

Den russiske vaccine har fået international opmærksomhed, fordi myndighederne har godkendt den, før den normale forsøgsproces er færdig.

Putin rettede et indirekte angreb mod USA med en erklæring om, at det vil hjælpe verden i kampen mod coronavirus at fjerne "illegale sanktioner". Det menes at være en hentydning til amerikanske sanktioner rettet mod Rusland.

Putin foreslog også, at lande, der er førende inden for udforskning af rummet, underskriver en bindende aftale om et forbud mod placeringer af våben i det ydre rum.

/ritzau/Reuters