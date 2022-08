Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er kun nogle få måneder siden, at Vladimir Putin roste ham for det arbejde, han havde udført.

Nu er situationen en helt anden.

Det ser nemlig ud til, at den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, er ved at blive frosset ud.

Det skriver det britiske forsvarsministerium i sin seneste efterretningsanalyse af situationen i Ukraine og Rusland.

Arkivfoto af Vladimir Putin og Sergej Shoigu fra 15. august. Foto: SPUTNIK Vis mere Arkivfoto af Vladimir Putin og Sergej Shoigu fra 15. august. Foto: SPUTNIK

Tilbage i april udsendte Kreml en 11 minutter og 50 sekunder lang video, hvor man kan se den russiske præsident, Vladimir Putin, sidde over for Sergej Sjojgu.

Undervejs i mødet mellem de to takker og lykønsker Putin sin minister for det arbejde, han har udført i forbindelse med omringelsen og indtagelsen af den ukrainske by Mariupol:

»Færdiggørelsen af kamparbejdet for at befri Mariupol er en succes. Tillykke. Send tak til tropperne. Indsend gerne forslag for at tildele statshæder til vores fornemme soldater,« lød det dengang fra Putin.

Men skal man tro de seneste forlydender fra uafhængige russiske medier, så er Shoigu nu ved at blive kørt ud på sidelinjen:

»Nye meldinger fra uafhængige russiske medier har hævdet, at på grund af de problemer, Rusland står over for i sin krig mod Ukraine, er den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, nu sat på sidelinjen i den russiske ledelse, hvor operationelle chefer briefer præsident Putin direkte om krigens forløb,« lyder det.

Derudover oplyses det i analysen, at Shoigu sandsynligvis ofte mødes med en form for 'latterliggørelse':

»Russiske officerer og soldater med førstehåndserfaring fra krigen latterliggør sandsynligvis rutinemæssigt Shoigu for hans ineffektive og mangelfulde ledelse, efterhånden som russiske fremskridt er gået i stå,« lyder det fra det britiske forsvarsministerium:

»Shoigu har sandsynligvis længe kæmpet for at overvinde sit ry om manglende væsentlig militær erfaring, da han tilbragte det meste af sin karriere i byggesektoren og i ministeriet for nødsituationer,« oplyses det videre.

Det oplyses ikke, hvad det kan have eller få af betydning for den russiske krig i Ukraine, såfremt meldingerne står til troende.