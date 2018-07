Der er ingen sammensværgelse mellem Rusland og USA, siger Vladimir Putin og Donald Trump på pressemøde.

Helsinki. Efter et to timer langt møde alene med præsident Donald Trump, konkluderer den russiske præsident, Vladimir Putin, at mødet var en "succes" med en "ligefrem og forretningspræget" tone.

"Den kolde krig er slut" forsikrer Putin samtidig på pressemødet i Helsinki efter de to præsidenters møde. Her afviser han også pure anklager om, at Rusland har blandet sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Det blev han spurgt til under mødet mellem de to præsidenter, siger den amerikanske præsident.

- Jeg følte, der var noget, der bedst skulle siges ansigt til ansigt, siger Trump.

De to præsidenter brugte ifølge Trump lang tid på at tale om emnet, men det fik ikke Vladimir Putin til at fravige sit standpunkt om, at Rusland ikke har hacket sig adgang og blandet sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

- Jeg måtte understrege ting, jeg har sagt flere gange, nemlig, at den russiske regering aldrig har blandet sig og vil aldrig blande sig i interne amerikanske affærer, herunder det amerikanske valg, siger Putin.

På pressemødet lyder det, at "de to lande kan analysere det sammen", og Putin foreslår en fælles arbejdsgruppe om cybersikkerhed mellem de to lande.

Han tilbyder også, at Rusland kan afhøre de 12 russiske efterretningsagenter, der anklages af en amerikansk specialanklager for at have stjålet dokumenter fra Demokraterne, der skal have hjulpet Trump til magten.

Det bliver rost af Donald Trump, der kalder det et "fantastisk tilbud".

Til trods for at amerikanske efterretninger har konkluderet, at russiske hackere angreb valgsystemer, lyder det også fra Trump på pressemødet:

"Jeg ser ingen grund til, at det skulle være Rusland, der hackede sig ind".

Foranlediget af spørgsmål fra en journalist bruger de to præsidenter også lang tid på at nægte, at de to mænd skulle have haft en sammensværgelse, der hjalp Donald Trump med at komme til magten.

- Der er en ingen sammensværgelse. Jeg slog let Hillary, siger Trump.

Han bakkes op af Putin, der siger, at de to lande har punkter, hvor de har fælles interesser, men spørger ud til journalister, "kan i nævne et enkelt faktum, der skulle bevidne denne sammensværgelse? - Det er nonsens".

Foruden de personlige forhold mellem Trump og Putin lyder det også fra de to præsidenter, at de blandt andet har diskuteret Iran og Syrien.

Rusland opfordrer USA til at arbejde mere sammen, og det lyder fra Putin, at Syrien er et første oplagt sted at starte.

Som en symbolsk gestus overrækker Putin en VM-bold under pressemødet, og siger til Trump, at "bolden nu er på hans banehalvdel". Bolden symboliserer også, at USA er med til at arrangere VM i fodbold i 2026.

Pressemødet markerer afslutningen på det ventede topmøde mellem de to præsidenter.

/ritzau/