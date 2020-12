Giftangreb på russisk oppositionspolitiker er noget, amerikanske spioner har fundet på, siger Ruslands leder.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, afviser pure, at det var russiske efterretningsagenter, der tidligere i år forgiftede oppositionspolitikeren Aleksej Navalny.

Det er ellers den klare konklusion i en omfattende efterforskning, som flere internationale medier står bag.

Ifølge Putin er det et plot, som USA står bag for at miskreditere ham. Og i øvrigt er Navalny ikke betydningsfuld nok til at være et mål, konstaterer han.

- Det er et trick for at angribe lederne (i Rusland red.), siger han på sit årlige store pressemøde.

Navalnyj er en af Putins stærkeste kritikere. Han blev tidligere i år i hast fløjet til Tyskland, efter han nogle dage tidligere var kollapset under en indenrigsflyvning i Rusland.

De tyske læger og laboratorier i Frankrig og Sverige konstaterede, at han var forgiftet med stoffet Novichok.

Det kritiske medie Bellingcat har i samarbejde med CNN, Der Spiegel og det russiske medie The Insider i denne uge fremlagt resultaterne af deres efterforskning.

Den viser, at et hold af russiske agenter fra tjenesten FSB har stået bag forsøget på at myrde Navalny. Agenterne optræder i Bellingcats rapport med navn og foto. De havde i flere år fulgt Navalny rundt i Rusland.

Putin siger torsdag, at det der falske oplysninger, som USA's efterretningstjenester har brygget sammen.

/ritzau/Reuters