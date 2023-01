Lyt til artiklen

Iført en blå jakke og en højhalset hvid trøje stod den russiske præsident der og så på. Helt alene.

Flere gange slog han korsets tegn for sig, før tv-billederne klippede væk og i stedet viste billeder fra den offentlige gudstjeneste, der fandt sted et andet sted i Moskva.

Både nyhedsbureauerne AFP og Reuters har lørdag berettet om, at Vladimir Putin lørdag dukkede op helt alene til den ortodokse kirkes julegudstjeneste i Blagoveschensky-katedralen (Bebudelses-katedralen, red.) i den russiske hovedstad – i stedet for at slutte sig til andre tilbedere til den offentlige højtidelighed.

Ifølge det russiske nyhedsbureau RIA er det samtidig første gang i årevis, at Putin har markeret julet i Moskva i stedet for i en region nær hovedstaden.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, under julegudstjenesten i Moskva. Foto: Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP Vis mere Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, under julegudstjenesten i Moskva. Foto: Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Putin stod derfor helt for sig selv, da ortodokse præster iført gyldne klæder gennemførte ceremonien i forbindelse med, at de fejrer jul i disse dage.

Efterfølgende har Kreml udsendt en række udtalelser fra den russiske præsident.

»Denne lyse, elskede helligdag inspirerer folk til gode gerninger og aspirationer, og den tjener til at bekræfte varige åndelige værdier og moralske retningslinjer som barmhjertighed, medfølelse, godhed og retfærdighed i samfundet,« siger Putin.

Videre udtaler han, at de kirkelige organisationer »prioriterer opretholdelsen af ​​inter-etnisk og interreligiøs fred og harmoni i vores land, tager sig af dem, der har brug for hjælp og støtter vores soldater, der deltager i en særlig militæroperation« – sidstnævnte med henvisning til krigen i Ukraine, som i Rusland omtales som 'en særlig militæroperation'.

»Sådan et stort, mangefacetteret, virkelig asketisk arbejde fortjener den mest oprigtige respekt,« udtaler Putin.

Ifølge Reuters viste russisk stats-tv to klip af Putin inde fra den forgyldte katedral, mens ortodokse præster foretog midnatsgudstjenesten, før der blev klippet over til at vise billeder fra en offentlig gudstjeneste et andet sted i Moskva.

Putin udsendte torsdag en erklæring om våbenhvile i Ukraine fra fredag klokken 12.00 Moskva-tid til midnat lørdag i anledning af jul i den russiskortodokse kirke.

Den blev allerede brudt efter middag fredag. Der kunne blandt andet journalister fra AFP oplyse, at man kunne høre skyderier fra begge sider af frontlinjen nær byen Bakhmut i det østlige Ukraine.