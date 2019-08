Oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj blev fængslet i sommer for at opfordre til demonstrationer i Moskva.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er fredag løsladt efter 30 dage i fængslet.

Det oplyser hans talskvinde på Twitter.

Et billede på Twitter viser en smilende Navalnyj, der forlader fængslet.

Navalnyj er den formentlig mest kendte oppositionspolitiker i Rusland. Han har været fængslet gentagne gange.

Han blev dømt 23. juli for at bryde Ruslands love for demonstrationer.

Han havde opfordret folk til at gå på gaden i det centrale Moskva for at protestere over, at en række kandidater fra oppositionen ikke må stille op ved et lokalvalg i næste måned.

Navalnyj har ofte rettet sin kritik mod Vladimir Putin. Han beskylder præsidenten for at misbruge sin magt.

Andre fremtrædende politikere i oppositionen er anholdt sammen med flere hundrede andre, der har deltaget i sommerens demonstrationer.

Putins popularitet er faldet markant i de seneste måneder. Kritikere af Kreml siger, at der er en udbredt nervøsitet netop nu for de grupper, som kræver forandringer.

Det er blandt andet en pensionsreform, der har fået mange russere til at reagere med vrede mod regeringen og Putin.

