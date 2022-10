Lyt til artiklen

Vladimir Putin har meldt ud, at han ikke ser et behov for at snakke med Joe Biden.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Meldingen kommer, efter at Biden har holdt »døren på klem« for en dialog med Putin.

I et interview med CNN tirsdag lokal tid gør Biden det ganske vist klart, at der ikke er planer om at tale med Ruslands præsident om Ukraine.

Men han åbner for, at de kan mødes om visse emner på sidelinjen af mødet, som står til at blive afholdt i Bali i november. Det kunne for eksempel være, hvis Putin kommer med indrømmelser om blandt andet den amerikanske basketballstjerne Brittney Griner, som sidder i russisk fængsel.

»Jeg har ikke nogen intentioner om at mødes med ham,« siger Biden om Putin.

»Men hvis han kom til mig og sagde, 'jeg vil gerne snakke om Griners løsladelse,' så ville jeg mødes med ham. Det afhænger af omstændighederne.«

Siden Rusland invaderede Ukraine, har der ikke været direkte samtaler mellem Putin og Biden. Det har kun været de to nationers forsvarsministre, som har talt i telefon.