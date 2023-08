Den russiske præsident Vladimir Putin rejser ikke til Sydafrika for at deltage i det såkaldte BRICS-topmøde.

Det meddeler Kreml ifølge det russiske nyhedsbureau RIA.

Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov kommer i stedet til at deltage i mødet sammen med ledere fra Kina, Indien og Brasilien.

Ifølge RIA er det vigtigere for Putin at være i Rusland end i Sydafrika for nuværende.

Han kommer dog til at deltage i mødet via videolink.

Mødet bliver afviklet fra den 22. til den 24. august.