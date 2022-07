Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den belarussiske præsident, Alexsandr Lukasjenko, påstår lørdag, at Ukraine har affyret tre missiler mod nabolandet for tre dage siden.

»Alle tre missiler blev skudt ned,« lød det dog fra Lukasjenko, som også understregede, at han ikke ønsker en krig med Ukraine, »men vil kæmpe, hvis vort territorium bliver besat,« lød det.

Men samtidig er det en påstand, der på nuværende tidspunkt ikke har nogen beviser på sig.

»Bare helt logisk. Hvilken bevæggrund i verden skulle Ukraine have for at sende raketter ind over et nyt land for at starte en ny krig? Det vil jeg mene, umiddelbart er det sidste, man nogensinde ville gøre,« slår B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, fast.

Udover at kalde påstanden for meningsløs, så mener han også, det er direkte uhyggeligt og bemærkelsesværdigt, fordi det minder om en situation, vi har oplevet før.

»Det er fuldstændig det samme, som Putin var ude at sige inden krigens begyndelse: 'Vi ønsker ikke krig med vores broderfolk fra Ukraine, men bliver vi presset til det, så vil vi forsvare vores land,'« fortæller han.

Han henviser til det, man kan kalde for et 'false flag'-angreb, som er en klassisk drejebog og undskyldning for at gøre noget.

»Det er en anledning til at sige: 'Vi havde intet valg. Vi ønskede ikke det her på nogen måde, men vi blev nødt til det.'«

B.T.s internationale korrespondent befinder sig i London på billedet. Nu er han i Polen. Foto: B.T. Vis mere B.T.s internationale korrespondent befinder sig i London på billedet. Nu er han i Polen. Foto: B.T.

Udmeldingen om angrebet kommer desuden i kølvandet på endnu et topmøde mellem Putin og Lukasjenko, hvor det forlyder, at Putin presser alt hvad han kan, for at Belarus skal gå ind i krigen.

»Sandheden er nok, at lysten til at slås ikke er specielt stor i Belarus, men det er presset fra Rusland og Putin, der gør forskellen.«

»Jeg tror, der den seneste uge har været en stand off mellem dem, hvor Lukasjenko har prøvet at sige til meget store 'Godfather' og storebror Putin, at han ikke vil i krig. Og Putin har formentlig sagt, det ikke er godt nok.«

Illeborg fortæller, at Lukasjenko er 'Putins lakaj', en forfærdelig diktator, som ikke er populær i sit eget land. Den eneste grund til, han sidder ved magten, skyldes udelukkende Putin.

Foto: SPUTNIK Vis mere Foto: SPUTNIK

Lukasjenko står derfor i en situation, hvor han bliver presset til det yderste, ligesom Putin sender trusler hans vej.

»Hvis Putin siger til ham: 'Hvis du ikke gør, hvad jeg siger, så kommer jeg ikke til at passe på dig mere. Så må du jo se, hvordan du klarer dig på egen hånd,'« fortæller Illeborg og fortsætter:

»Jeg tror ikke, Putin vil slå ham ihjel, men hvis han trækker tæppet eller støtten til Lukasjenko, så ser det fuldstændig anderledes ud, og det ved Lukasjenko også godt. Så kommer der nok nogle andre og henter ham.«

Hvad og hvor meget man skal lægge i Belarus' påstande om det ukrainske angreb, er svært at spå om. Samtidig skal man også være varsom med at lægge for meget i Lukasjenkos udmelding.

Alligevel er det svært at forestille sig, at meldingen kommer uden grund.

»På den ene side kan det handle om, at de gerne vil rasle lidt med sablen og vise, de er der, og hvad der er muligt. Men der kan også være noget andet på spil. Sidder man her lidt over 100 kilometer fra den belarussiske grænse i Kyiv, så løber det koldt ned ad ryggen på folk,« fortæller Illeborg.