Endnu eng ang har Vladimir Putin gjort mange rasende med sine udtalelser.

Ifølge Dagbladet talte den russiske præsident fredag til sit folk samtidig med, at Ukraine hædrede de millioner af mennesker, der blev dræbt under Holocaust.

Putin anklagede endnu en gang nynazister for, i en alliance med Ukraines præsident Zelenskyj, at begå kriminelle handlinger i det østlige Ukraine.

»At glemme historien fører kun til, at forfærdelige tragedier gentages. Dette er et bevis på, at nazister begår kriminalitet mod civile og etnisk udrensning i Ukraine,« sagde præsidenten, der i sin tid blandt andet brugte nazisme i Ukraine som en af årsagerne til at overfalde landet.

»Det er kampen mod denne ondskab, vores soldater er ude i,« sagde han.

Talen fik blandt andet en hård medfart af den franske udenrigsminister, Catherine Colonna.

»Det er afskyeligt og oprørende,« sagde hun.