På årets første dag aflagde den russiske præsident, Vladimir Putin, et militærhospital i den russiske hovedstad et besøg.

Her kommenterede Putin på de sidste uges udvikling i krigen, hvor flere ukrainske civile er blevet dræb af russiske bombardementer. Angrebene blev gengældt af Ukraine lørdag, hvor den russiske by Belgorod blev ramt af flere klyngebomber, som dræbte 25 civile.

Da Putin mødte pressen ved hospitalet, lovede den russiske præsident, at man vil intensivere angrebene mod Ukraine, skriver BBC. Putin lovede, at det russiske militær vil fortsætte med at angribe ukrainske 'militære installationer'.

Russiske bomber ramte 29. december en boligblok i Odessa. Angrebet dræbte 18 civile. Foto: Igor Tkachenko/EPA/Ritzau Scanpix

Under hospitalbesøget kaldte han også det ukrainske angreb mod Belgorod for et 'bevidst angreb mod civile'.

Søndag hyldede Putin de russiske soldater i sin nytårstale, hvor han kaldte dem for helte, men undlod at nævne krigen direkte.

Det gjorde hans modstander i Ukraine til gengæld. Under Zelenskyjs nytårstale søndag erklærede han nytårsdag for national sørgedag som resultat af de mange civile tab.

Fredag blev 28 civile dræbt i Kyiv, efter flere bomber ramte civile mål.

»Uanset hvor mange raketter fjenden affyrer mod os, uanset hvor mange nådesløse og massive angreb fjenden udfører i forsøg på at knuse og skræmme ukrainere og drive Ukraine under jorden, vil vi fortsat rejse os,« sagde den ukrainske præsident.

Indenfor den seneste uge er storbyerne Kharkiv, Odessa og Kyiv alle blevet ramt af russiske bomber.