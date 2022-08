Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Er du en russisk mor og har født og opdraget ti eller flere børn?

Så har Vladimir Putin en pengepræmie og en titel til dig.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Den russiske leder vil genoplive prisen 'Heltinde Mor', der første gang blev givet under den sovjetiske leder Josef Stalin i 1944, og som blev givet til mere end 400.000 kvinder, før den blev skrottet efter Sovjetunionens fald i 1991.

I henhold til dekretet, der blev udstedt i mandags, vil en engangsbetaling på en million rubler, der svarer til lidt over 120.000 kroner, blive tildelt til en mor, der er statsborger i Den Russiske Føderation, som har født og opdraget ti eller flere børn, der er statsborgere af Den Russiske Føderation. Prisen uddeles på betingelse af, at de øvrige ni børn stadig er i live.

Der vil dog blive gjort undtagelser for mødre, hvis børn er døde eller forsvundet 'til forsvar for fædrelandet' eller i udførelsen af ​​'militærtjeneste eller borgerlig tjeneste'.

Der bliver nu spekuleret i om, at det er et decideret incitament fra Putins side, til at kvinderne skal føde flere børn på baggrund af de tab, som man har lidt i Ukraine.

Titlen bliver optaget på Ruslands liste over højest rangerende statsordener, såsom 'Ruslands Helt' og 'Arbejdernes Helt'.

Putin er særdeles glad for titler og ordner.

Da Putin talte til den russiske nation til militærparaden, der markerede Sovjetunionens sejr over Nazityskland under Anden Verdenskrig stod han foran en lang række uniformerede mænd og kvinder.

De personer, som alle bærer uniform og talrige medaljer på brystet, er ikke tilfældige, forklarede seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel til B.T. den gang.

»Det er ikke tilfældigt, hvem der står bag Putin. Det har en symbolværdi, og der er altid en tanke bag.«