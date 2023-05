Vladimir Putin bliver latterliggjort på de sociale medier dagen efter den store militærparade i Moskva i anledningen af årsdagen for sejren over Nazityskland.

Af én bestemt årsag.

For det er ikke gået ubemærket hen, at kun én kampvogn – en 83 år gammel T-34 – blev vist frem under militærparaden, hvor også den normale flyparade var aflyst.

»Ingen tanks (Der var ingen moderne kampvogne, red.), ingen fly, ingen helikoptere. Ingenting. Nu går Putin derfra. Det er virkelig pinligt for Rusland,« skriver en bruger på Twitter ifølge The Independent.

En T-34-kampvogn fra Anden Verdenskrig var den eneste kampvogn, der blev vist frem under militærparaden i Moskva 9. maj. Foto: Anatolij Maltsev/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg tror, det er sikkert at antage, at ukrainske landmænd nu har en større reserve af russiske kampvogne,« skriver Jason Day Smart, som er korrespondent for det ukrainske medie Kyiv Post – med en henvisning til historierne om, at ukrainske landmænd skulle have stjålet efterladte russiske kampvogne.

Danske Oliver Alexander, som arbejder med 'open source intelligence' på nettet – et slags privatdetektivarbejde baseret på tilgængelige kilder online – har undersøgt, hvor mange militærkøretøjer, der har deltaget i militærparaden under fejringen af 'Sejrsdagen' de sidste tre år.

Han er kommet frem til, at det er faldet fra 197 til 51.

»Ingen grund til, at Ukraine skulle gøre noget under paraden,« skriver han på Twitter – med en henvisning til spekulationerne om, at Ukraine måske kunne finde på at udføre et droneangreb eller andre angreb under paraden.

Under sidste års militærparade blev flere moderne T-90M- og T-14 Armata-kampvogne fremvist på Den Røde Plads i Moskva. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP/Ritzau Scanpix

»Det russiske militær er udmærket i stand til at gøre sig selv til grin,« fortsætter han.

Det er kutyme, at en T-34 deltager i militærparaden, idet netop denne type kampvogn spillede en stor rolle for Sovjetunionen under Anden Verdenskrig, men normalt flankeres den legendariske og nu håbløst forældede T-34 af mere moderne kampvogne under militærparaden i Moskva.