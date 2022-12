Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vladimir Putin sad der selv. Bag rattet.

I sig selv ganske bemærkelsesværdig for den russiske præsident, der sjældent selv indtager førersædet men det var lige så meget selve bilmærket, der sprang i øjnene.

For da han mandag inspicerede den istandsatte Krimbro og samtidig krydsede den på fire hjul, sad han i en tyskfabrikeret Mercedes – der både lukkede en fabrik ved Moskva og stoppede for al import af biler til Rusland efter invasionen af Ukraine. Det skriver AP og Reuters.

Som Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker og Rusland-ekspert ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), skriver på Twitter:

Vladimir Putin inspicerede også Krimbroen til fods. Foto: MIKHAIL METZEL Vis mere Vladimir Putin inspicerede også Krimbroen til fods. Foto: MIKHAIL METZEL

»Bekvemmelighed slår patriotisme,« lyder det.

Bilvalget vakte også undren blandt de russiske journalister, der var til stede ved begivenheden, der ellers skulle markere en storslået genåbning af det 19 kilometer lange, russiske prestigeprojekt, som i begyndelsen af oktober blev delvist ødelagt af en stor eksplosion.

Hvorfor kørte Vladimir Putin eksempelvis ikke i en russiskfremstillet Aurus?

Præsidentens talsmand, Dmitrij Peskov måtte forklare, at »det var den eneste type af bil, der var til rådighed på stedet«:

Vladimir Putin på Krimbroen. Foto: SPUTNIK Vis mere Vladimir Putin på Krimbroen. Foto: SPUTNIK

»Han kørte i den for ikke at skulle bruge ekstra biler,« som det videre lød fra Dmitrij Peskov ifølgeTass.

Selv blev Vladimir Putin undervejs i bilen over Krimbroen informeret om det omfattende reparationsarbejde af vicepremierminister Marat Khusnullin, der har stået i spidsen for udbedringen.

Her fik han eksempelvis ifølge nyhedsbureauet Tass at vide, at 500 personer har været i gang i døgndrift. Samt tre flydende kraner, fire pramme og 31 køretøjer. Og at der i øvrigt havde været stormvejr i hele 22 af 55 dage, mens arbejdet stod på.

Vladimir Putins tur i Mercedesen over broen blev transmitteret live på russisk tv, og her sagde han blandt andet undervejs:

»Vi kører i højre side, for som jeg forstår det, bliver der stadig arbejdet på venstre side. Her kom den kun en smule til skade, men den skal ikke desto mindre stadig færdiggøres og bringes i perfekt stand,« sagde han.

Det vides endnu ikke præcist, hvordan eksplosionen på Krimbroen fandt sted. Fra russisk side har man kaldt det et »terrorangreb« og beskyldt den ukrainsk efterretningstjeneste for at stå bag.