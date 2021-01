Aleksej Navalnyj fløj søndag fra Tyskland til Rusland, efter at han blev forgiftet sidste år.

Den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj er landet i Moskva efter at have været udsat for et giftattentat i Rusland sidste år.

Aleksej Navalnyj blev tilbageholdt af russisk politi umiddelbart efter ankomsten til lufthavnen, fremgår det af direkte tv-billeder.

De russiske fængselsmyndigheder bekræfter anholdelsen i en pressemeddelelse:

- Han (Navalnyj, red.) har været på listen over eftersøgte personer siden 29. december 2020 for gentagne overtrædelser af betingelserne i hans betingede dom, skriver Ruslands føderale fængselsmyndighed ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Navalnyj vil være tilbageholdt, indtil en domstol har taget stilling til hans sag, tilføjes det.

De russiske myndigheder havde på forhånd advaret Navalnyj om, at han ville blive anholdt, når og hvis han vendte tilbage til Rusland.

Det skyldes blandt andet, at han skulle have forbrudt sig mod betingelserne i en betinget dom for underslæb.

Han har hele tiden fastholdt sin uskyld i sagen og hævder, at den var politisk motiveret.

Aleksej Navalnyj havde selskab af adskillige journalister på flyet mod Moskva, og på videooptagelser, der blev transmitteret direkte på YouTube, kunne man se Aleksej Navalnyj forlade flyet og gå mod ankomsthallen.

Han nåede at holde et improviseret pressemøde, hvor han blandt andet forholdt sig til udsigten til en anholdelse i Rusland.

- Jeg er ikke bange. Jeg ved, jeg har ret, og jeg ved, at alle straffesagerne imod mig er fabrikerede, sagde han blandt andet.

Derefter bevægede Navalnyj sig mod paskontrollen, hvor han blev mødt af russisk politi.

Efter en kort samtale med betjentene kyssede Aleksej Navalnyj sin kone og blev derefter tilbageholdt af politiet.

Det var planen, at kritikeren af præsident Vladimir Putin skulle lande i Vnukovo-lufthavnen i den russiske hovedstad. Men få minutter før den planlagte ankomst, lukkede lufthavnen for ankomster.

Derfor blev flyet omdirigeret til Sjeremetjevo-lufthavnen, der også ligger i Moskva.

Aleksej Navalnyj har opholdt sig i Tyskland, efter at han sidste år blev udsat for et angreb med nervegiften Novitjok.

Mange af Navalnyjs tilhængere var søndag mødt op i lufthavnen Vnukovo, hvor det var planlagt, at Navalnyjs fly skulle ankomme.

Her skred russisk politi til anholdelse af adskillige af Navalnyjs støtter.

Aleksej Navalnyj blev syg om bord på et fly fra Sibirien til Moskva sidste sommer. Senere viste det sig, at han var blevet forgiftet med den særdeles potente nervegift Novitjok, der blev udviklet under sovjetstyret.

Det russiske styre har hidtil afvist alle beskyldninger om at skulle stå bag attentatet.

/ritzau/