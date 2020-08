Putik-kritikeren Aleksej Navalnyj blev overvåget af tre agenter fra den russiske efterretningstjeneste, mens han var indlagt i Omsk.

Det mener Ivan Zhdanov, der er leder af Navalnyjs antikorruption-tænketank:

»Det er let at se, fordi det er mænd, der ser rå ud og som er velbyggede,« siger han ifølge Jyllands-Posten om de tre mænd, han så bevæge sig rundt på hospitalet, mens Alejsej Navalnyj var indlagt.

Blev akut syg ombord på fly

Den russiske oppositionspolitiker skulle forrige onsdag flyve fra Tomsk til Moskva efter at have rejst rundt i Sibirien for at undersøge en korruptionssag.

Aleksej Navalnyj taler til sine støtter under en anti-Putin demonstration i Moskva i 2018. Den russiske oppositionsleder, Aleksej Navalnyj, er ifølge sin talskvinde blevet forgiftet. Myndighederne vil dog ikke anerkende den anklage. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Vis mere Aleksej Navalnyj taler til sine støtter under en anti-Putin demonstration i Moskva i 2018. Den russiske oppositionsleder, Aleksej Navalnyj, er ifølge sin talskvinde blevet forgiftet. Myndighederne vil dog ikke anerkende den anklage. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Om bord på flyet fik han det dog så dårligt, at flyet måtte vende om og nødlande i russiske Omsk.

Her blev han indlagt i kritisk tilstand, og meldingen fra lægerne var klar: Aleksej Navalnyj ville have været død, hvis ikke flyet var nødlandet.

Tyske læger fløj fredag til Omsk i Sibirien for at hente Navalnyj, og hans tilstand er tilsyneladende stabil.

Der har siden været modstridende oplysninger om, hvorvidt Navalnyj har været offer for en forgiftning, eller om han blev syg på grund af sin stofskiftesygdom.

Aleksej Navalnyj bliver taget væk af russiske politimænd under en demonstration i Moskva i 2019. Den russiske oppositionsleder, Aleksej Navalnyj, er af læger blevet diagnosticeret med en allergisk reaktion, men hans egen læge og advokat mener, at der er tale om forgiftning. Foto: VASILY MAXIMOV Vis mere Aleksej Navalnyj bliver taget væk af russiske politimænd under en demonstration i Moskva i 2019. Den russiske oppositionsleder, Aleksej Navalnyj, er af læger blevet diagnosticeret med en allergisk reaktion, men hans egen læge og advokat mener, at der er tale om forgiftning. Foto: VASILY MAXIMOV

Omfattende overvågning af Navalnyjs gøren og laden

Udover at Aleksej Navalnyj skulle være blevet overvåget på det russiske hospital, så siger repræsentanter for den russiske efterretningstjeneste nu, at oppositionspolitikeren har været udsat for omfattende overvågning på hans færd rundt i Sibirien, skriver Jyllands-Posten.

Efterretningstjenesten ved blandt andet, hvor mange hotelværelser Navalnyjs hold bookede på forskellige hoteller, samt at kritikeren ikke sov i det værelse, der var reserveret til ham.

Det kommer dog ikke bag på Navalnyjs talskvinde, Kira Yarmysh, som på Twitter skriver, at de var helt klar over, at de blev overvåget.

Endnu mere interessant er det dog, at hvis Aleksej Navalnyj blev forgiftet, så ville folkene fra efterretningstjenesten sandsynligvis vide, hvordan det var sket, og hvem der gjorde det.

Men repræsentanterne for den russiske efterretningstjeneste siger, at skulle forgiftningen have fundet sted, så var det sket i lufthavnen, inden han lettede fra Tomsk eller om bord på flyet, for ellers havde de opdaget det.

Aleksej Navalnyj er en af præsident Vladimir Putins mest åbenmundede kritikere, og han har stået bag en række afsløringer af korruption blandt præsidentens støtter.