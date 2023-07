Det er nu over 100 dage siden, at den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj fik over 11 års fængsel for blandt andet bedrageri.

Og udover i at sidde fængslet, så har han hver aften hørt den samme tale.

I et opslag på Twitter fra den 10 juli skriver Navalny, at han har jubilæum.

Navalny har nemlig været tvunget til at høre den samme tale af den russiske præsident Vladimir Putin.

1/5 Today is an anniversary for me. For exactly 100 days in a row now, I've been listening to the same Putin's speech from 21.02.2023 every evening (https://t.co/voBiG2nx5K). — Alexey Navalny (@navalny) July 10, 2023

Ifølge Navalny har fængselsbetjentene sagt, at han skulle høre den 1 time og 46 minutter lange tale hver aften resten af året.

»Jeg sagde det til den politiske officer i min koloni: 'Er I vanvittige? Kan I ikke i det mindste vælge nogle andre taler? Putin har i hvert fald holdt masser af dem',« skriver han i opslaget.

Svaret lød, ifølge Navalnyj, at fordi det er en årlig tale, så bliver de nødt til at høre den i hele 2023. Og når Putin så holder sin næste årlige tale, så vil de afspille den i stedet.

Navalnyj skriver, at han sagsøgte kolonien over at skulle høre samme tale hver aften, men at dommeren opførte sig som en »nikkedukke, der nikker til alt, hvad han får at vide, og sætter sit godkendelsestempel på enhver handling fra myndighedernes side.«

Oppositionspolitikeren sidder fængslet i et topsikret straffekoloni. Han har tidligere fortalt, at han på grund af isoleringen i fængslet har fundet sin egen måde at have det sjovt.

Han har haft nogle vilde anmodninger til de russiske fængselsadministratorer.

Navalnyj har blandt andet krævet at få en kæle kænguru, en massagestol og en flaske hjemmebrændt sprut.

»Når man sidder i en isolationscelle og ikke har meget underholdning, kan man more sig med at korrespondere med administrationen.«

Alle anmodningerne blev afvist.

Navalnyj blev forgiftet ombord på et passagerfly i august 2020. Flyet måtte nødlande, og han blev bragt til et hospital i Berlin. Her fandt læger spor af nervegift.

I januar 2021 vendte Navalnyj tilbage til Rusland efter mange måneders behandling og genoptræning. Han blev anholdt ved hjemkomsten og blev i februar fængslet.