Russiske efterforskere ransagede onsdag tv-journalist Ksenia Sobchak bolig.

Hun blev verdenskendt, da hun stillede op mod Putin ved præsidentvalget i 2018.

Men 40-årige Ksenia Sobchak, der er en fremtrædende kritiker af Putin, var ikke til stede, da efterforskerne slog til og skaffede sig adgang til hendes hjem.

Ifølge de russiske, statslige nyhedsbureauer Tass og RIA-Novosti er hun flygtet fra Rusland. Det skriver Dagbladet og flere andre medier.

Mediet Tass påstår, at hun først købte billetter til Dubai og Tyrkiet for at vildlede myndighederne, men rejste derefter til Hviderusland og derfra videre til Litauen.

Russiske myndigheder oplyser, at ransagningen af ​​Sobchaks hjem var en del af efterforskningen af ​​hendes chef, Kirill Sukhanov.

Han er anholdt, anklaget for afpresning.

Sobchak har kaldt anklagerne mod Sukhanov for tvivlsomme og hævder, at hans anholdelse er en del af myndighedernes forsøg på at lukke uafhængige medier.