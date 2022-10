Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Magtstrukturen under Putin begynder så småt at gå i opløsning efter mobiliseringsordren.

Sådan lyder meldingen, hvis man spørger den tidligere oligark og Putin-kritiker Mikhail Khodorkovskij

I et interview med CNN påpeger han, at mobiliseringen har ført til en opdeling af dem, der er for krigen, og dem der er imod.

Og han mener, at nøglen til at lægge pres på Putin skal findes ét sted.

Mikhail Khodorkovskij bor i dag i London. Foto: Bernd von Jutrczenka Vis mere Mikhail Khodorkovskij bor i dag i London. Foto: Bernd von Jutrczenka

»Den mest effektive måde er sejre på slagmarken i Ukraine. Hvis de får nok moderne våben til hurtigt at flytte russerne tilbage mod de internationalt anerkendte grænser (ved Krim og Donbas), vil det fjerne den kortsigtede risiko,« siger han.

I interviewet bliver han også spurgt til, hvad han tror, der vil ske med det russiske magtapparat, hvis Putin dør, mens han er præsident.

I den forbindelse antyder han, at Putins regime formentlig vil blive holdt under kontrol, fordi han stiller folk i sin inderkreds op mod hinanden.

Putin vil mandag indkalde sit nationale sikkerhedsråd for at diskutere sprængningen af den strategisk og symbolsk vigtige Kerch-bro, der forbinder det russisk-besatte Krim med det russiske fastland.



Mødet kommer midt i forventningerne om, at Rusland planlægger en hård eskalering af krigen.