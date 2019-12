Torsdag har russisk politi haft Aleksej Navalnyj i sin varetægt efter en ransagning af hans organisation, FBK.

Russisk politi har torsdag pågrebet og tilbageholdt oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj. Politikeren blev kort efter løsladt igen.

Det oplyser Navalnyjs talskvinde, Kira Jarmysj, på Twitter.

Han blev pågrebet under en ransagning på hovedkvarteret for Navalnyjs anti-korruptionsorganisation, FBK, i Moskva.

- Aleksej blev tilbageholdt med magt og ført væk. Han gjorde ikke modstand. Der er advokater til stede hos FBK, og der pågår en ransagning, skriver talskvinden på Twitter.

Det fremgår ikke, hvorfor Aleksej Navalnyj blev ført bort.

Navalnyj er en af Ruslands mest fremtrædende kritikere af præsident Vladimir Putin.

Han forsøgte at stille op til præsidentvalget i Rusland i 2018, men blev nægtet at komme på stemmesedlen. Han har arrangeret en række demonstrationer mod præsident Vladimir Putin og hans styre.

FBK er blevet stemplet af den russiske regering som en "udenlandsk agent".

Russiske myndigheder kan betegne grupper, som menes at få støtte fra udlandet, som "udenlandske agenter".

Civile borgerrettighedsgrupper i Rusland, der får den betegnelse på sig, er nødt til løbende at indsende rapporter om deres finansiering. De skal komme med detaljerede redegørelser for, hvordan de bruger deres penge, og hvordan de bliver ledet.

Den 43-årige Navalnyj er blevet anholdt og fængslet mange gange for blandt andet "administrative overtrædelser" og for at deltage i demonstrationer, som myndighederne har erklæret for ulovlige.

