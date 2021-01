Oppositionslederen i Rusland, Aleksej Navalnyj, blev søndag anholdt, da han landede i landets hovedstad, Moskva.

Det skyldes, at de russiske myndigheder mener, at han har overtrådt betingelserne i forbindelse med hans betingede dom gentagende gange.

Aleksej Navalnyj har fået en dom for underslæb, men han har hele tiden fastholdt, at han er uskyldig. Han mener, det hele er politisk motiveret.

Oppositionslederen har været på listen over eftersøgte personer i Rusland siden 29. december sidste år. Det skriver nyhedsbureauet Tass.

Udenrigsministeren i Danmark, Jeppe Kofod, skriver på Twitter, at Aleksej Navalnyj burde løslades med det samme.

'Tilbageholdelsen af Navalnyj er lige så forudsigelig, som den er uacceptabel. Jeg opfordrer til, at han bliver løsladt omgående,' skriver han helt præcist på det sociale medie.

Aleksej Navalnyj vil være tilbageholdt i Rusland, indtil en domstol i landet har taget stilling til, hvad der skal ske i hans sag.

Præsidenten i EU, Charles Michel, er enig med Jeppe Kofod. Han skriver således også på Twitter, at oppositionslederen skal løslades med det samme.

'Jeg opfordrer de russiske myndigheder til at løslade ham omgående,' står der helt præcist i hans opslag.

Aleksej Navalnyj bevægede sig mod paskontrollen i lufthavnen, da han landede, men han nåede ikke langt, før politiet havde anholdt ham. Han har flere gange sagt, at han ikke er nervøs for at komme hjem – han ved nemlig, at han har ret.

Han har den seneste tid opholdt sig i Tyskland. Det skyldes, at han sidste år blev angrebet med nervegiften Novitjok. Han er desuden kendt for at kritisere Vladimir Putin, og han blev mødt af sine tilhængere i lufthavnen søndag eftermiddag.

Aleksej Navalnyj blev syg om bord på et fly fra Sibirien til Moskva sidste sommer. Senere viste det sig, at han var blevet forgiftet med den særdeles potente nervegift Novitjok, der blev udviklet under sovjetstyret.

Det russiske styre har hidtil afvist alle beskyldninger om at skulle stå bag attentatet.