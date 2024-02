»Alt dette er selvfølgelig meget farligt, fordi det faktisk kan udløse brugen af atomvåben. Forstår de ikke det?«

Den russiske præsident, Vladimir Putin, kommer torsdag med en ildevarslende advarsel.

En advarsel, som er rettet mod Vesten og NATO. Det skriver The Guardian og Sky News.

Torsdag formiddag holder den russiske præsident sin årlige tale om nationens tilstand – og undervejs har han ifølge sidstnævnte medie blandt andet sat fokus på, at den vestlige del af Rusland bør 'beskyttes ordentligt', efter NATO er blevet udvidet til også at omfatte Sverige og Finland.

Her ses Vladimir Putin under talen torsdag.

Derudover hævder Putin i sin tale, at Vesten »fortsætter med at lyve«, blandt andet om at Rusland vil angribe Europa.

»Men vi ved, at det er fuldkommen nonsens,« lyder det ifølge BBCs oversættelse af talen.

»Imens udvælger de mål for deres angreb på vores territorium, udvælger de mest effektive våben, og de taler om at sende Nato-personale til Ukraine,« siger Putin.

Den russiske præsident hævder videre, at landet er i besiddelse af våben, der kan »besejre« dem:

»De er nødt til at forstå, at vi også har våben. Våben, der kan besejre dem på deres eget territorium, og selvfølgelig er alt dette meget farligt, fordi det faktisk kan udløse brugen af atomvåben,« siger Putin ifølge The Guardian og tilføjer:

»Forstår de ikke det?«

Derudover hævder Putin ifølge Sky News, at de vestlige lande tror, at de er »suveræne«.

»Russofobi gør folk blinde og fratager dem deres rationelle evner. Uden Rusland er der ingen solid fred i verden,« siger han til den føderale forsamling.

Talen finder sted kort før, der afholdes præsidentvalg i Rusland.

Det finder sted fra 15. til 17. marts.

Putin, der har haft magten i Rusland siden 2000 og kontrollerer alle dele af staten, forventes at vinde valget uden besvær.