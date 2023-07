Præsident Vladimir Putin skulle torsdag holde en tale ved Tech Forum i Moskva.

Det var første gang, han skulle tale offentligt siden NATO-topmødet i Vilnius, hvor blandt andet statsminister Mette Frederiksen var til stede.

Men da talen skulle starte, var Putin ingen steder at se. Han var ikke mødt op til tiden.

Ifølge Sky News var han tre timer forsinket.

Hvorfor han blev så mange timer forsinket, vides endnu ikke, men da han langt om længe dukkede op, var det ikke noget, man kunne mærke på ham. Han holdt en lang tale og havde også overskud til at lave vittigheder.

Hovedpointen i talen var, at Rusland skal udvikle sine egne teknologier for ikke at være afhængige af Vesten.

I den forbindelse fremhævede Putin, at hans modstandere allerede har forsøgt at »begrænse landets tekniske kapaciteter«, men at de har fejlet.

Han kommenterede også på et potentielt fremtidigt NATO-medlemsskab for Ukraine.

»Det ukrainske NATO-medlemskab vil true Rusland og skabe yderligere spændinger i verden,« lød det blandt andet.