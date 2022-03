Det hele blev indledt med en ganske kort besked på det sociale medie Twitter.

'Adskillige russiske regeringshjemmesider er nede,' lød det.

Med ét havde den russiske præsident, Vladimir Putin, fået sig endnu en modstander, efter han havde givet ordre om at invadere Ukraine.

Fjenden er den mystiske og sagnomspundne hackerorganisation Anonymous.

De fleste kender formentlig gruppens logo og har før set en person med en Guy Fawkes-maske tone frem på skærmen og blandt andet sige:

»Vi er legion.« »Forvent os.« »Vi er Anonymous.«

Meldingen på Twitter 24. februar var blot begyndelsen.

Hackere verden over havde under det fælles dække af Anonymous indledt en cyberkrig mod Rusland og Vladimir Putin.

En person iklædt den velkendte Guy Fawkes-maske, som Anonymous er kendt for, med en besked til Vladimir Putin på Anonymous' vegne.

Mens bomberne begyndte at regne ned over ukrainske byer som Kiev, Lviv og Kharkiv, begyndte digitale bomber at regne ned over officielle russiske hjemmesider.

Kremls hjemmeside blev lagt ned. Det russiske medie Russia Today blev angrebet og midlertidigt lagt ned. Det samme blev det russiske nyhedsbureau Tass.

Helt tydelige beviser på det har man løbende kunnet se, når man, siden invasionen af Ukraine gik i gang, har bevæget sig ind på diverse større russiske hjemmesider.

Men Anonymous hævder at være gået endnu videre.

Fredag aften 25. februar kunne man læse på en af Anonymous' Twitter-profiler, at organisationen havde angrebet det russiske forsvarsministerium og lækket en større mængde data.

Sådan så det også ud, når man forsøgte at logge ind på tass.ru mandag.

Tidligt om morgenen 26. februar retweetede en af de store Anonymous-profiler på Twitter med mere end en million følgere et opslag, hvor man kunnet høre russisk militærkommunikation.

Senere 26. februar kom en opsigtsvækkende besked fra en anden Anonymous-konto.

»Lige nu: Russiske statslige tv-kanaler er blevet hacket af Anonymous for at vise sandheden om, hvad der sker i Ukraine.«

Med til tweetet fulgte en video, der viste adskillige russiske tv-kanaler med grusomme billeder fra krigen i Ukraine, som ellers hovedsagelig har været holdt fra den gængse tv-seer i Rusland.

Den video kan ses i tweetet herunder.

Vi skal advare om voldsomme billeder.

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc — Anonymous TV

Det er langtfra første gang, Anonymous har deltaget i verdensbegivenheder. Organisationen, der af et medlem af gruppen til denne journalist er blevet beskrevet som et fugletræk med individer, der flyver i samme retning, har blandt andet været i aktiv kamp mod CIA, Islamisk Stat og Scientologikirken.

Det er naturligvis svært at verificere, at det netop er Anonymous, som står bag en lang række angreb på Rusland.

Det skyldes ikke mindst, at ofrene for angrebene sjældent frigiver data til at bakke det op, som en ekspert i cybersikkerhed siger til den britiske avis The Guardian.

»Men Anonymous-kollektivet har en historie med at begå denne type angreb, og de har bestemt kapaciteten til at gøre det,« siger Jamie Collier fra cybersikkerheds-selskabet Mandiant til mediet.

En af gruppens største styrker er, at alle kan være en del af Anonymous. Alle med en internetopkobling fra Beijing til Beirut og Boston.

Putin har fået sig endnu en fjende i sin krig mod Ukraine. For som det lyder i et fastgjort tweet på en af Anonymous-hovedprofilerne:

»Anonymous-kollektivet er officielt i cyberkrig mod den russiske regering.«