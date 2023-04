Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Målet er at forhindre højtstående embedsmænd og chefer hos statslige selskaber i at forlade Rusland.

Midlet er såre enkelt.

For Financial Times kan nu afsløre, at de russiske sikkerhedstjenester simpelthen er begyndt at konfiskere passene fra topfolk i den statslige sektor.

»Paranoiaen over lækager og afhopning spreder sig gennem præsident Vladimir Putins regime,« som det lyder i artiklen.

Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov bekræfter over for mediet, at den russiske stat har strammet restriktionerne for medarbejdere i 'følsomme' afdelinger.

»Siden starten af den 'særlige militære operation' har der været et større fokus på området. Her er der strammere regler,« siger han med henvisning til de seneste 13 måneder med krig i Ukraine:

»Nogle steder er det formaliseret, andre steder afhænger det af den specifikke situation og de specifikke ansatte.«

Helt tilbage i Sovjettiden var det almindeligt at begrænse og kontrollere udrejser, men efter Sovjetunionens fald blev reglerne og håndhævelsen af dem lempet kraftigt.

Allerede i forbindelse med invasionen og annekteringen af Krim og kamphandlingerne i Donbas i 2014, er de gamle tider dog vendt tilbage i stigende grad, skriver Financial Times.

Og fra februar sidste år blev restriktionerne så rullet endnu bredere ud.

Ledelsen i et statsligt selskab med base i Moskva har eksempelvis forbud mod at bevæge sig mere end to timer i bil væk fra hovedstaden. Andre steder har selv mellemledere fået besked om, at de ikke må forlade landet.

Der er dog også steder, hvor embedsmænd har lov til at rejse til udlandet inden for rimelighedens grænser.

Samtidig er der også eksempler på, at selv tidligere medarbejder i funktionærstillinger har fået inddraget deres pas, hvis det af sikkerhedstjenesten FSB vurderes, at de har haft adgang til følsomme og hemmelige oplysninger.

»Men stort set alt kan blive stemplet som 'hemmeligt' af FSB-officerer. Hvad er det hemmelige? Hvorfor er det hemmeligt, og hvem har bestemt det? Ingen ved det,« som Alexandra Prokopenko, der indtil sidste år havde et topjob i en russisk bank, fortæller til Financial Times.