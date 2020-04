Vladimir Putin plejer at have styr på, hvad der sker inden for de russiske grænser, men lige nu er der uro.

Et stigende antal personer taler nemlig nu åbent om, at den russiske leder og hans regering lyver om coronatallene.

Ifølge de officielle tal er der 74,588 smittede i Rusland resulterende i 681 dødsfald, men det er altså ikke tal, som man umiddelbart kan stole på, lyder det fra flere personer.

»Regeringen lyver så åbenlyst.«

Det er ordene fra Anastasia Vasilyeva ifølge Daily Mail, der er øjenlæge og præsident for det medicinske handelsforbund.

Billeder bliver delt fra St. Petersborg, hvor man kan se patienter, som ligger på madrasser på hospitalsgangene uden ilt.

»For Putin er tab af live slet ikke vigtigt. Han er kun bange for at tabe magt,« siger Garry Kasparov, tidligere berømt skakspiller, nu menneskerettighedskæmper.

Medarbejdere på hospitaler bliver bedt om at arbejde uden beskyttelse på grund af manglende værnemidler, og det betyder, at en tredjedel af de ansatte på et af de større hospitaler i St. Petersborg har fået konstateret sygdommen.

Hospitaler er på jagt efter respiratorer og andre værnemidler, men ifølge Moscow Times er det utrolig svært at få fat i dem, fordi de rige har købt dem til deres familier.

»Vi har fået en respirator, og vi forsøger at købe to mere,« siger et medlem af en milliardær-familie i Rublyovk, en forstad til Moskva.

Samtidig er Putins popularitet er den laveste i syv år. Dengang besluttede han at sætte pensionsalderen op til 65 år.

Putin besluttede at lukke cafeer, barer og restauranter den 26. marts, og de er ikke blevet åbnet igen siden. Den russiske præsident har tidligere på året fået indført, at han kan forblive på lederposten frem til år 2036.