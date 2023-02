Lyt til artiklen

»Jeg ved ikke engang, om en etnisk gruppe som det russiske folk vil være i stand til at overleve i den form, den eksisterer i nu.«

Den russiske præsident, Vladimir Putin, er kommet med en række nye udtalelser, hvor han tilsyneladende forsøger at forberede den russiske befolkning på en større konflikt. En konflikt, der også vil kunne give ham større frihed.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som bemærker, at Vladimir Putin her et år inde i krigen i Ukraine i stigende grad forsøger at fremstille det som et såkaldt 'knald eller fald'-øjeblik i russisk historie.

I et nyt interview hævder han i hvert fald, at selve fremtiden for Rusland og dets folk er i fare, ligesom konfrontationen med Vesten og Nato ifølge ham er en eksistentiel kamp for Ruslands og det russiske folks overlevelse.

Her ses Vladimir Putin under en tale i Moskva den 21. februar. Foto: SPUTNIK Vis mere Her ses Vladimir Putin under en tale i Moskva den 21. februar. Foto: SPUTNIK

»De (Vesten, red.) har ét mål: At opløse det tidligere Sovjetunionen og dets fundamentale del – Den Russiske Føderation,« siger Putin i et tv-interview med den russiske stats-kanal Rossiya 1.

Interviewet blev optaget onsdag, men blev først offentliggjort søndag.

I interviewet hævder Putin videre, at Vesten ønsker at opdele Rusland og derefter kontrollere verdens største producent af råmaterialer. Og det vil ifølge den russiske præsident være et skridt, der meget vel kan føre til ødelæggelsen af mange af de folk, der lever i Rusland, inklusive det etniske russiske flertal.

»Jeg ved ikke engang, om en etnisk gruppe som det russiske folk vil være i stand til at overleve i den form, den eksisterer i nu,« siger han ifølge Reuters.

Videre påstår han, at Vestens planer er nedfældet på papir, men han kom dog ikke nærmere ind på, hvor det skulle være.

Vesten og Nato har på sin side tidligere afvist de påstande og i stedet oplyst, at målet er at hjælpe Ukraine med at forsvare sig mod et uprovokeret angreb.

Ifølge Reuters kan Putins narrativ om krigen gøre det muligt for ham at forberede det russiske folk på en meget dybere konflikt, som samtidig også kan give ham større frihed i forhold til de typer af våben, han en dag kan tage i brug.

Ruslands officielle atomdoktrin tillader brugen af atomvåben, hvis de – eller andre typer masseødelæggelsesvåben – bliver brugt mod landet, eller hvis der bruges konventionelle våben, som bringer 'selve statens eksistens i fare'.

Der er dog ifølge flere internationale eksperter ikke noget, der tyder på, at atomvåben vil eller er ved at blive taget i brug.

Til Ritzau har seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) Flemming Splidsboel Hansen også tidligere påpeget, at russiske udtalelser om risiko for atomkrig er en del af et generelt mønster fra russisk side.

»Nogle gange taler russerne atomtruslen op, og nogle gange nedtoner de den for at skrue op og ned for 'temperaturen', hvis der er noget, de er utilfredse med,« sagde han i slutningen af 2022.