Vladimir Putin har mistet et stort antal højtstående officerer efter næsten tre måneders krig i Ukraine.

Nu er det sket igen, lyder meldingen ifølge Dagbladet.

Denne gang er der tale om den russiske oberst Denis Kozlov, der var chef for en ingeniørbrigade.

Ifølge det russiske medie Murom 24 blev obersten dræbt, mens han byggede en pontonbro – også kendt som en flydende bro – til videre fremrykning på Ukraines territorium.

Det forsøg mislykkedes, da han forsøgte at krydse floden Severskyj Donets. Floden udspringer nord for den ukrainske by Kharkiv og munder ud i floden Don – øst for den russiske by Rostov.

Det frivillige initiativ InformNapalm har overvåget det russiske militærs aktivitet siden 2014 og mener, at ukrainske artilleriangreb har forårsaget store tab af materiel og soldater i et forsøg på at krydse floden.

Satellitbilleder analyseret af CNN viser desuden, at mindst tre broer blev ødelagt i sidste uge, og at russerne led store tab. Ifølge det russiske ZebraTV blev Kozlov begravet 17. maj i sin hjemby i Murom.

De samlede russiske tabstal i Ukraine er en statshemmelighed, men det fortsætter med at strømme ind med nyheder om, at officerer i landets væbnede styrker har mistet livet.