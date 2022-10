Lyt til artiklen

Billedet, som angivelig beviser, at ukrainerne snart er klar til at bruge en 'beskidt' bombe, er 12 år gammelt og viser en slovensk røgdetektor.

Sådan lyder det fra den slovenske regering, som har kigget nærmere på russernes forsøg på at dokumenterer Ukraines skumle hensigter.

Hele ugen har russerne turneret med budskabet om, at Ukraine har planer om at bruge en såkaldt 'beskidt' bombe.

Det var forsvarsminister Sergej Sjojgu, der søndag i en samtale med amerikanske, britiske, franske og tyrkiske kolleger lancerede påstanden.

Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been directly ordered to create the so-called #dirtybomb.



The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK — MFA Russia (@mfa_russia) October 24, 2022

Beskyldningerne blev siden gentaget af russiske myndighedspersoner.

Senest onsdag, hvor præsident Putin – ifølge The New York Times – selv gentog den.

Mandag lagde det russiske udenrigsministerium så et billede på Twitter, som skulle dokumentere, at Ukraine har kapacitet til at producere bomberne, samt at de forbereder sig på at bruge den.

Men billedet beviser hverken, at Ukraine er i stand til at fremstille 'beskidte' bomber, og heller ikke, at landet er tæt på at have et færdigproduceret eksemplar.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

Det hævder i hvert fald regeringen i Slovenien, som oplyser, at billedet viser materiale fra ARAO, en slovensk ekspertorganisation, der håndterer radioaktivt affald.

Billedet er ifølge den slovenske regering 12 år gammelt og er blevet brugt af ARAO som undervisningsmateriale.

Genstandene i poserne på billedet er ikke radioaktive eller sprængfarlige, men derimod røgdetektorer til generel brug.

Ifølge Dagbladet er såkaldte beskidte våben ikke atomvåben, men konventionelle våben, som kan indeholde radioaktivt materiale.

Formålet med dem er at sprede radioaktivt nedfald ved hjælp af en konventionel eksplosion.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har afvist de russiske anklager og hævder, at Rusland beskylder andre for ting, som de planlægger at gøre selv.

Også John Kirby, som er kommunikationschef i Joe Bidens nationale sikkerhedsråd, har afvist de russiske påstande:

»Det er ganske enkelt ikke sandt. Vi ved, at det ikke er sandt,« sagde Kirby.