Da Vladimir Putin for en måneds tid siden påtalte det under et tv-transmitteret møde, endte det i et af hans »kraftigste offentlige udbrud siden invasionen«.

Nu tyder meget på, at den russiske stats militærindustrielle produktion »er ved at blive en kritisk svaghed«.

Sådan lyder det i det britiske forsvarsdepartements seneste efterretningsanalyse.

Meldingen fra briterne kommer i kølvandet på, at den tidligere russiske præsident og nuværende næstformand for landets sikkerhedsråd, Dmitrij Medvedev, den 9. februar opfordrede til en øgning i den russiske produktion af kampvogne.

Her ses et billede af Vladimir Putin den 10. februar. Foto: ALEXEY FILIPPOV Vis mere Her ses et billede af Vladimir Putin den 10. februar. Foto: ALEXEY FILIPPOV

Samtidig har den russiske præsident, Vladimir Putin, også flere gange offentligt opfordret forsvarsindustrien til bedre at støtte »den særlige militæroperation«, som krigen i Ukraine kaldes i Rusland.

»Under et tv-transmitteret møde den 12. januar 2023 kritiserede Putin vicepremierministeren med ansvar for forsvarsindustrien, Denis Manturov, for at 'fjolle rundt',« oplyser det britiske forsvarsdepartement i analysen, som fortsætter:

»Det var et af præsidentens kraftigste offentlige udbrud siden invasionen.«

Med det henvises der til en episode, hvor Putin kritiserede Manturov for at arbejde for langsomt med landets flykontrakter, ligesom han kritiserede ham for, at nogle virksomheder ikke havde modtaget deres ordre for det kommende år:

»Jeg siger dig. Lad os afslutte mødet nu. Jeg ved, at der ikke er nogen kontrakter for virksomhederne, det har direktørerne fortalt. Hvad gør du egentlig, spiller du fjols? Hvornår kommer kontrakterne? Her er, hvad jeg taler om: Virksomhedsdirektørerne fortæller mig: Der er ingen kontrakter,« sagde Putin blandt andet under mødet, der blev filmet, ifølge The Guardian.

Ifølge det britiske forsvarsdepartement tyder det på, at produktionen i Rusland er 'mangelfuld':

»Højtstående russiske ledere er sandsynligvis bevidste om, at statens militærindustrielle produktion er ved at blive en kritisk svaghed, forværret af den strategiske og operationelle fejlberegning af at invadere Ukraine,« lyder det i efterretningsanalysen, som slutter:

»Produktionen er næsten helt sikkert mangelfuld i forhold til det russiske forsvarsministeriums krav om ressourcer til Ukraine-kampagnen og til at genoprette dets langsigtede forsvarskrav.«