Det bliver fremover nærmest umuligt at forlade Rusland, hvis man indkaldes til militærtjeneste. Og yderligere restriktioner vil ligeledes komme haglende ned over dem, der ikke møder op til tjeneste.

Sådan er konsekvenserne af en ny lov, som Vladimir Putin fredag har sat sin signatur på.

Det statskontrollerede russiske nyhedsbureau Tass skriver, at der umiddelbart er tale om en digitalisering af systemet for militærtjeneste.

For fremover vil alle indkaldelser – i modsætning til hidtil hvor de er blevet personligt afleveret – også komme dumpende elektronisk til »en relevant onlinetjeneste i et informationssystem« hos modtagerne.

Og de betragtes som afleveret eller forkyndt i det øjeblik, de er blevet sendt, lyder det.

Men denne digitalisering af indkaldelsessystemet betyder samtidig, at den russiske regering kan stramme grebet om de borgere, der er blevet indkaldt

For fra det øjeblik, at en indkaldelse er blevet sendt til en person, der er tilgængelig for militærtjeneste, vil vedkommende i myndighedernes systemer blive spærret fra at kunne forlade landet »medmindre de møder op på hvervningskontoret«.

Tal har tidligere i år vist, at mindst en halv million mennesker har forladt Rusland siden krigens start, og måske er der endda tale om op mod en million flygtede russere.

Mange forlod især landet efter mobiliseringen i efteråret, hvor 300.000 mand blev indkaldt, billederne af alenlange køer ved de russiske grænseovergange gik verden rundt.

Det vil således ikke længere være muligt, hvis der kommer en ny mobiliseringsrunde, som mange eksperter løbende har gisnet om.

Men det stopper ikke her.

Hvis man efter at have modtaget den elektroniske indkaldelse ikke møder op på et hvervningskontor inden 20 dage, kan det udløse et væld af restriktioner, skriver Tass.

Kørekort kan suspenderes, låneansøgninger kan afvises. Der kan komme begrænsninger på udbetaling er forskellige ydelser eller sociale støtteordninger.

Et forbud mod at registrere sig som selvstændig iværksætter kan iværksættes, og det kan blive umuligt at registrere sit køretøj eller købe og sælge fast ejendom.

Ifølge Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov skal digitaliseringen være med til at få styr på de udfordringer, som mobiliseringen sidste år afslørede i det eksisterende system, hvor eksempelvis invalide og psykisk syge blev indkaldt.

»Der var en masse rod på hvervningskontorerne,« siger han ifølge ABC News:

»Formålet med lovforslaget er at rydde op og gøre systemet moderne, effektivt og bekvemt for borgerne.«