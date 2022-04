Normalt er den Røde Plads fyldt med kolonner af soldater i paradeuniformer og kampvogne 9. maj. Det er en festens dag i Rusland.

Og det skal det helst også blive i år. For alt andet vil være en fiasko for den russiske præsident, Vladimir Putin.

Og derfor kan meget tyde på, at Putin har sine øjne på netop den dato for, hvornår Rusland skal kunne fremvise en stor sejr i Ukraine.

Det fleste har nok set billederne af den Røde Plads i Moskva 9. maj. Imponerende masser af soldater i march, mens der gøres honnør for den russiske elite og særligt indbudte gæster for at fejre sejren over Nazityskland i Anden Verdenskrig.

Men hvis ikke Rusland og Putin kan fremstille krigen i Ukraine som en sejr, så vil 9. maj komme til at fremstå hul.

»Det vil være meget mærkeligt at have 9. maj i Rusland, hvis der fortsat er en masse uafklarede spørgsmål omkring invasionen af Ukraine,« siger seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel.

»Putin skal have noget konkret at vise frem fra krigen i Ukraine. Det kan eksempelvis være en konsolidering i Luhansk og Donetsk,« uddyber han.

Så vidt har den russiske invasion af Ukraine ikke været den succes, som efterretninger peger på, Putin havde håbet.

Sådan ser det ud på Den Røde Plads i Moskva 9. maj, når sejren over Nazityskland i 2. verdenskrig fejres årligt. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV Vis mere Sådan ser det ud på Den Røde Plads i Moskva 9. maj, når sejren over Nazityskland i 2. verdenskrig fejres årligt. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV

De oprindelige meldinger, da krigen brød ud i februar, gik på, at man fra Moskvas side havde forventet at kunne indtage Kyiv på få dage.

Sådan gik det ikke. Og siden har de russiske tropper helt forladt området omkring hovedstaden i nord for at i stedet at omgruppere og sende flere styrker til syd og øst.

Ruslands egen forklaring var, at man valgte at trække sig fra Kyiv som en gestus i forbindelse med forhandlingerne mellem de to parter.

Men eksperter peger på, at russerne alligevel var på vej i defensiven mod en ukrainsk hær, som stod stærkt og havde formået at vinde flere afgørende sejre, inden russerne valgte at trække sig fra området.

Flemming Splidsboel forventer dog ikke, at krigen i Ukraine vil være ovre 9. maj. Faktisk forventer han det stik modsatte.

Men et eller andet skal Putin kunne fremvise.

»Der vil formentlig fortsat være krig i Ukraine efter 9. maj. Men der skal være en eller anden form for afslutningen inden 9. maj,« siger han og uddyber:

»Ellers kan man ikke kalde det for en legitim og pompøs fejring af, at man har sejret i krig, som 9. maj er. Det er den største helligdag i Rusland. Og hvis man ikke kan fejre en stor sejr i Ukraine, så vil det give en mat stemning. Også i befolkningen,« siger Flemming Splidsboel.