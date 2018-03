Den russiske leder afviser, at han skulle have planer om at følge Kinas eksempel og forlænge magtperiode.

Moskva. Ruslands præsident har ingen planer om at få ændret Ruslands forfatning, så han ville kunne blive siddende som præsident efter næste periode fra 2024.

Vladimir Putin, der ventes at blive valgt ved præsidentvalget 18. marts, bliver i et interview med tv-stationen NBC spurgt om, hvorvidt han vil følge Kinas eksempel.

I Kina ændrer kommunistpartiet landets forfatning, så præsident Xi Jinping kan blive ved magten langt tid efter 2023, hvor han skulle afgive magten til en afløser.

Den russiske leder afviser, at han skulle have sådanne idéer.

- Jeg har aldrig ændret forfatningen. Jeg har ikke ændret noget, fordi det passer mig, og det har jeg heller ingen planer om i dag, siger Putin.

Kritikere siger, at den russiske leder, der første gang blev valgt til præsidentembedet i 2000 og nu stiller op til sin fjerde regeringsperiode, har ambitioner om at blive ved magten i ubegrænset tid.

Ruslands forfatning tillader, at han tager endnu en periode på seks år.

Fra 2012 blev embedsperioden forlænget fra fire til seks år.

Putin blev efter sine første to præsidentperioder fra 2000 frem til 2008 afløst af Dmitrij Medvedev som præsident, mens han selv blev premierminister. Putin gjorde comeback som præsident i 2012 med Medvedev som premierminister.

Putin siger i interviewet, at han har tænkt over sin potentielle efterfølger lige fra den dag, han kom til magten i 2000.

- Det skader aldrig at tænke over det. Men i sidste instans er det op til den russiske befolkning. Det er folket, der skal afgøre det.

Putin og syv andre kandidater er formelt godkendt som deltagere i det russiske præsidentvalg søndag den 18. marts. Blandt kandidaterne er den højreorienterede Vladimir Zjirinovskij fra partiet LDPR og det russiske kommunistpartis kandidat, Pavel Grudinin.

Derudover er tv-berømtheden, journalisten og skuespilleren Ksenia Sobtsjak opstillet. Hun er en liberal kandidat, som flere gange offentligt har kritiseret det politiske system omkring Putin.

