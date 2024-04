Mens krigen fortsat raser på frontlinjen i Ukraine, så er situationen over flere uger kritisk helt andre steder i Rusland.

Faktisk er vi der, hvor den russiske præsident Putin kan stå med et enormt problem.

Billederne fra den lille russiske by Orsk er voldsomme.

I begyndelsen af april betød voldsomme mængder nedbør og smeltende sne i regionerne rundt omkring Ural-bjergene, at den store Ural-flod i det sydvestlige Rusland på grænsen til nabolandet Kasakhstan flere steder gik over sine breder.

Normalt kan den situation klares de fleste steder lokalt.

Men ved den mindre by Orsk gik det galt. Helt galt.

En blot 14 år gammel dæmningen af samme navn som byen, den ligger ved, kollapsede. Ikke længe efter stod Orsk under vand.

Mere end 10.000 blev evakueret.

Sådan så det ud, da lokale blev evakueret i byen Orsk i det sydvestlige Rusland. Foto: Anatoliy Zhdanov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud, da lokale blev evakueret i byen Orsk i det sydvestlige Rusland. Foto: Anatoliy Zhdanov/AFP/Ritzau Scanpix

De tilbageværende måtte sejle rundt i byen.

Og endnu har mange af de lokale beboere ikke kunnet vende hjem.

Hvis situationen i Orsk havde været enestående, kunne de russiske myndigheder måske beskrive den som et uheld.

Men siden kollapset af Orsk-dæmningen har en række andre lokalsamfund oplevet noget lignende.

Blandt andet er det sket ved byen Tomsk, der ligger i den vestlige del af Sibirien. Også her kunne en dæmningen ikke udføre det, den var bygget til; at holde vand tilbage.

Hundredvis af huse blev oversvømmet i området.

Også beboere i byen Kurgan i Ural-regionen blev for få dage siden bedt om at evakuere, da de stigende vandmasser igen truede den russiske infrastruktur.

Netop den russisk infrastruktur og den ansvarlige bag – den russiske præsident Vladimir Putin – har de seneste uger mødt hård kritik.

Putin under et krisemøde om situationen i de oversvømmede områder. Foto: Gavriil Grigorov/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Putin under et krisemøde om situationen i de oversvømmede områder. Foto: Gavriil Grigorov/EPA/Ritzau Scanpix

Blandt andet kunne det amerikanske medie Newsweek beskrive, hvordan 'Putin har et dæmning-problem'.

Og i dagene efter katastrofen i Orsk valgte nogle af byens beboere at gøre noget ganske usædvanligt i dagens Rusland, hvor enhver mishagsytring mod landets top anses for ilde.

De besluttede sig for at demonstrere.

En del af kritikken har blandt andet været, at Ruslands krig i Ukraine tager for mange ressourcer, mens russisk infrastruktur ikke bliver holdt ordentligt ved lige.

Her er det byen Orenburg i regionen af samme navn, der står under vand. Foto: Stringer/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her er det byen Orenburg i regionen af samme navn, der står under vand. Foto: Stringer/EPA/Ritzau Scanpix

De voldsomme scener rundt omkring i Rusland har fået Putins talsperson, Dmitrij Peskov, til at reagere på præsidentens vegne.

10. april sagde Peskov, at man frygtede, 'der stadig var svære dage forude'.

»Situationen er meget alvorlig,« lød det også fra Peskov.

Mere end to uger efter dæmningsbruddet ved Orsk er vandet begyndt at trække sig tilbage i dele af de berørte områder.

Nu venter en enormt oprydningsarbejde.

Og ikke mindst rekonstruktion af store dele russiske infrastruktur.

Det anslås at komme til at koste et beløb på mindst 21 millioner rubler, hvilket svarer til mere end halvanden milliard kroner.

Det beløb kan stadig komme til at stige markant, når skaderne endeligt gøres op.