Fredag tager den russiske præsident, Vladimir Putin, et voldsomt skridt.

Rusland annekterer efter planen fire ukrainske regioner i en storslået ceremoni med storskærme på Den Røde Plads. Spørger man en dansk ekspert, er det dog et udtryk for en desperat Putin.

»Den her annektering er Putin, der siger, at nu må det briste eller bære. Putin forsøger at lukke krigen,« siger Flemming Splidsboel, Ruslandekspert ved DIIS.

»Putin kan ikke gøre andet, han er presset,« uddyber han.

Ruslands invasion begyndte 24. februar. For mere end et halvt år siden.

Umiddelbart var det en succes, og Rusland tog store områder i Ukraine.

Men siden er det gået voldsomt ned ad bakke.

Først måtte Rusland trække sig for området omkring Kyiv. Siden måtte man på tilbagetog omkring den nordøstlige storby Kharkiv. Og for få uger siden måtte Rusland lide et smertefuldt nederlag, da Ukraine i en lynoffensiv generobrede store områder i den østlige del af landet.

Nu har Rusland så efter hurtige og falske valg i fire besatte, ukrainske områder valgt at annektere Kherson, Zaporizjzja, Luhansk og Donetsk.

Og det er en Putin, som er gået all in, forklarer Flemming Splidsboel. For hvis han ville bakke ud, så ville det være politisk selvmord for den russiske præsident.

»Putin satser. Det gør han også med mobiliseringen. Han er trængt op i et hjørne med det her. Og han forsøger at skræmme både Ukraine og Vesten. Og han truer med atomvåben. Det viser, at han ikke har mange andre muligheder tilbage,« siger den danske ekspert, som følger situationen i Rusland og Ukraine tæt.

Han fortæller videre, at netop strategien med at trænge sig selv op i et hjørne, er noget Putin har praktiseret gentagne gange.

»Politikere maler sig selv op i et hjørne for at signalere, at de ikke har andre muligheder. Og det kan Putin faktisk godt lide at gøre,« siger Flemming Splidsboel.

Når Rusland senere fredag vil annektere de fire ukrainske områder, så vil nederlagene i Ukraine dog være glemt for en stund, mener Flemming Splidsboel:

»Det vil være en Putin, som siger, at man glemmer nederlagene. Og i stedet vil han fokusere på, at Rusland har vundet tabte områder tilbage,« siger han.