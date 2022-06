Lyt til artiklen

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har intet tilovers for Vestens forsøg på at gøre sig fri af russisk gas.

'Det vil ikke lykkedes', lød det fra Putin, da han ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax i sidste uge mødtes med russiske iværksættere, ingeniører og forskere.

»Med hensyn til at afvise vores energiressourcer – det er usandsynligt i løbet af de næste par år, og i løbet af disse år vides det ikke, hvad der vil ske,« sagde Putin.

Europæiske lande forsøger i disse dage og måneder at gøre sig fri af gas fra Rusland. På sigt.

Energileverancerne fra Putins Rusland er nemlig med til at finansiere Putins krigsmaskine, og samtidig er det sikkerhedspolitisk risikabelt for Vesten at forlade sig på de russiske leverancer, da Putin når som helst kan vælge at lukke for hanerne.

Men det tager tid at opføre havvindmølleparker og andre grønne alternativer, så EU forventer ikke at være fri af Ruslands gas før 2030.

EU-landene har besluttet at stoppe op mod 90 procent af importen af russisk olie inden årets udgang, men gassen har EU ikke sanktioneret, da både europæiske virksomheder og hudstande er dybt afhængige af den russiske gas.

Rusland står ifølge Børsen normalvis for cirka 40 procent af den gas, der bliver brugt i Europa, men selv om leverancerne i øjeblikket er reduceret til omkring 25 procent, strømmer pengene ind i Putins krigskasse som aldrig før.

Gaspriserne er nemlig eksploderet, siden Putins invasion af Ukraine, og det betyder, at Ruslands statsindtægter aldrig har været større.

Mens gas- og oliepriserne himmelflugt skæpper i Ruslands statskasse, har de sendt inflationen på himmelflugt i Euroområdet og Danmark, som døjer med den højeste inflation siden begyndelsen af 1980erne.

»De bruger mit navn i stedet for inflation,« sagde Putin til latter i salen og tilføjede:

»Helt seriøst. Det er sandheden. Vi har intet med det at gøre. Det er udfaldet af deres (Vestens, red.) fejl.«

Putin har krævet, at ‘ikke-venlige’ lande – i strid med kontrakterne – skal betale for den russiske gas i rubler. Det har Danmark, Polen, Bulgarien, Holland og Finland afvist.

Konsekvensen udeblev ikke:

Putin har lukket for gassen til Danmark og de fire øvrige lande. Det betyder imidlertid ikke, at danske Ørsted ikke kan få gas. Der er nemlig ikke en direkte gasledning fra Rusland til Danmark, så Ørsted kan købe gas fra lande, hvortil Putin ikke har lukket for hanen.

Målet ved Vestens sanktioner mod Rusland er selvsagt at tvinge Rusland i knæ økonomisk, så krigen mod Ukraine stoppes.

Spørgsmålet er, om det vil lykkes?

Umiddelbart er svaret nej, lyder det i en analyse fra Børsen udlandsredaktør Hakon Redder. Pengene vælter nemlig ind i den russiske statskassen på grund af de høje gas- og oliepriser, så lige nu er der masser af penge i kassen til at betale for den omkostningstunge invasion af Ukraine.

Men sanktionerne bider alligevel. For nok kommer der penge i den russiske statskasse fra gas og olie, men Ruslands samlede økonomi lider under Vestens sanktioner og vestlige virksomheders farvel til Rusland.

Økonomisk er Rusland slået 15 år tilbage, og nye sanktioner vil sætte Rusland under yderligere pres.

Hakon Redder henviser i sin analyse til Institute for International Finance, IFF, der vurderer, at Vestens sanktionsskrue vil blive strammet yderligere i de kommende måneder.