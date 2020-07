Russisk leder antyder, at ambassadegestus er et udtryk for dens stabs seksuelle orientering.

Præsident Vladimir Putin hånede fredag den amerikanske ambassade i Moskva, fordi den havde hejst et regnbueflag for at fejre LGBT-rettigheder.

Putin antydede, at ambassadens gestus var et udtryk for dens stabs seksuelle orientering.

Den russiske leders bemærkning blev fremsat efter en folkeafstemning om en reformpakke, hvor et overvældende flertal af de russiske vælgere stemte for en forfatningsreform. Den giver Putin mulighed for at forblive ved magten frem til 2036.

Putins sagde, at den amerikanske ambassades beslutning om at hejse LGBT-flaget "afslører noget om de personer, som arbejder der."

- Det er ikke nogen vigtig sag. Vi har talt om dette mange gange, og vores holdning er klar, sagde præsidenten, som lægger afstand til vestlige liberale værdier og bekender sig til Den Ortodokse Russiske Kirke.

- Ja, vi har vedtaget en lov, som forbyder homoseksuelles propaganda blandt mindreårige. Og hvad så? Lad folk blive voksne, hvorefter de kan vælge deres egen skæbne.

Den russiske lov, som Putin nævner, er blevet anvendt til at stoppe homoseksuelles parader og til anholdelser af aktivister fra LGBT-miljøet.

Putin siger, at han i forbindelse med kampagnen for at ændre landets forfatning, kæmpede for, at de traditionelle idéer om en mor og en far ikke må blive undergravet med det, som han kaldte "forælder et" og "forælder to".

Fredag udtalte lederen af Russiske Kvinders Fagforening, Ekaterina Lakhova, at hun frygter, at "Regnbue-is" kan udgøre propaganda for ikke traditionelle værdier. Hun mener også, at andre "mangefarvede" reklamer kan være propaganda, som kan skade børn. Det skriver nyhedsbureauet RIA.

Flere andre ambassader - deriblandt den britiske - har også hejst regnbueflaget ved deres bygninger i den russiske hovedstad.

/ritzau/Reuters