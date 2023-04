Den russiske præsident gøres for tiden til grin og udsættes for hån på de sociale medier.

Årsagen skal findes i en beslutning, som er blevet truffet flere steder rundt om i Rusland. En beslutning, som af en ekspert også er blevet beskrevet som 'et smertefuldt slag' for Vladimir Putin.

Det skriver Newsweek.

Hånen begyndte blandt andet at dukke op, efter det britiske forsvarsministerium i en efterretningsanalyse i sidste uge kunne berette om, at lederne af adskillige russiske regioner nær grænsen til Ukraine har annonceret, at man har valgt at aflyse de ellers meget traditionelle og højtprofilerede militærparader, som man årligt holder den 9. maj – også kaldet 'sejrens dag' – hvor man fejrer russernes sejr over Nazityskland under Anden Verdenskrig.

Byer, der ligger længere væk fra den ukrainske grænse, har omvendt bekræftet, at de planlægger at afholde fejringerne på dagen.

Officielt har forklaringen på aflysningerne nær grænseområderne været, at man har gjort det på grund af sikkerhedsproblemer og for ikke at 'provokere fjenden'.

Men spørger man Peter Dickinson fra den amerikanske tænketank Atlantic Council, kan noget andet også have spillet ind.

»Med Ruslands årlige 'sejrs dag'-fejring mindre end en måned væk, har Kreml taget det højst usædvanlige skridt at aflyse en række militærparader i regionale hovedstæder,« skrev han i sidste uge i en analyse, som fortsatte:

»Aflysningerne skyldes officielt sikkerhedsproblemer relateret til den igangværende russiske invasion af Ukraine. Men talrige kommentatorer har spekuleret i, at Moskva også i stigende grad mangler kampvogne og er forståeligt nok ivrige efter at undgå at fremhæve omfanget af de tab, som den russiske hær har lidt i Ukraine.«

»Uanset om den egentlige årsag er sikkerhedsproblemer eller udstyrsmangel, repræsenterer beslutningen om at aflyse dette års 'sejrs dag'-parader et smertefuldt slag for Vladimir Putin, der antyder den dystre virkelighed bag Moskvas optimistiske propaganda-skildringer af hans vaklende Ukraine-invasion,« skrev han.

Siden har flere ifølge Newsweek brugt aflysningerne til at gøre grin med og håne den russiske præsident, Vladimir Putin.

Blandt andre har Mart Hertling, der er en tidligere general for U.S. Army Europe, skrevet følgende på Twitter:

»Intet siger, at du er en stor strateg, som ikke at have nok soldater og udstyr til at holde en årlig parade.«

En anden Twitter-bruger ved navn Randy Bryce har også sendt en stikpille afsted mod Putin:

»Kan ikke andet end at have medfølelse med en fyr, der ikke har kampvogne nok til en militærparade, fordi de bliver sprængt i luften i et land, han invaderede.«

»Pokkers. Det var det eneste, de (russerne, red.) var virkelig gode til,« lyder det fra en tredje.

»Det hele går efter planen,« lyder det spydigt fra en fjerde.

Uagtet om aflysningerne skyldes reelle sikkerhedshensyn eller mangel på militærudstyr, er de 'pinlige' for Putin, skriver Peter Dickinson i sin analyse hos Atlantic Council.

For fejringerne og paraderne er 'tæt forbundet med Putin personligt', lyder det:

»Sejrsdagens betydning for den nationale identitet i Putins Rusland og højtidens tætte tilknytning til krigen i Ukraine gør dette års paradeaflysninger særligt pinlige,« skriver han og tilføjer:

»Andre offentlige fejringer kunne blive udskudt eller opgivet uden større ståhej, men undladelse af at markere sejrsdagen peger på alvorlige problemer, som er svære at skjule selv i Ruslands stramt kontrollerede informationsmiljø.«

»Mens Kreml-propagandister fortsætter med at insistere på, at invasionen af Ukraine forløber efter planen, tyder myndighedernes tilsyneladende manglende evne til at garantere sikkerhed inde i Rusland under denne vigtigste nationale helligdag på noget andet.«